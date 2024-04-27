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Azerbaycan kararı Ermenileri sokaklara döktü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Azerbaycan kararı Ermenileri sokaklara döktü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde hükümetin 4 köyü Azerbaycan'a iade etme kararı Ermeni bir grubu öfkelendirdi. Grup, Kirants köyü yakınlarda sokaklara döküldü, yolları kapattı. Çıkan arbedede ikisi polis beş kişi yaralandı. 

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan ile Azerbaycan arasına ilk sınır sütunun dikilmesinin ardından barış sinyalleri verilmişti. Sütun dikilmesi kararının verildiği toplantıda 4 köyün Azerbaycan'a verilmesi konusunda da mutabakata varılmıştı. Karar sonrası Başbakan Paşinyan'a yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, dün sabah ise  başkent Yerevan'ın çeşitli yerlerinde sivil itaatsizlik eylemleri gerçekleştirilmişti. 

Ermenistan'da hükümetin 4 köyü Azerbaycan'a iade etme kararına öfkelenen halk protestolarına devam ediyor. Bir grup Ermeni, Azerbaycan'la sınırın belirlenmesi için devam eden çalışma alanına yakın Tavuş ilinin Kirants köyü yakınlarında sokaklara döküldü.

5 KİŞİ YARALANDI

Hükümeti protesto eden Ermeniler yolları kapattı. Ermeni Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen protestolarda çıkan arbedede 2 polis memuru ve 3 sivilin yaralandığı kaydedildi.

Olayda protestocuların çok sayıda araba lastiğini ateşe verdiği, bölgede patlama sesleri duyulduğu ve polise taş attığı bildirildi. Protestocuların kimliklerini tespit etmek için gerekli çalışmaların yapıldığı aktarıldı.

SINIR BELİRLEME ÇALIŞMALARI

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonlarının 19 Nisan'da gerçekleştirdiği toplantının ardından, Ermenistan'ın 1990'larda işgal ettiği 4 köyün (Baganis Ayrim, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Gızılhacılı) kontrolünün Azerbaycan'a verileceği açıklanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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