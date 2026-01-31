Avrupa’nın kuzeydoğusunda askeri hareketliliği kökten değiştirecek bir adım atıldı. Estonya, Letonya ve Litvanya, asker ve askeri ekipmanların sınır engellerine takılmadan hızla sevk edilebilmesi için "Baltık Askeri Hareketlilik Alanı" kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Estonya, Letonya ve Litvanya, asker ve askeri ekipmanların sınır engeline takılmadan hızla sevk edilebilmesi için "Baltık Askeri Hareketlilik Alanı" kurulması konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa Birliği’nin sivil Şengen Bölgesi esas alınarak tasarlanan askeri muadili olacak.

Baltık hattında alarm zilleri: Askeri Schengen kuruluyor! Ordular sınır tanımayacak

BÜROKRASİ KALKIYOR, ORDULAR HIZLANIYOR

Estonya’nın başkenti Tallinn’de imzalanan ortak niyet beyanıyla resmiyet kazanan düzenleme, orduların bir ülkeden diğerine geçerken aylar sürebilen izin ve evrak süreçlerini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, mevcut prosedürlerin askeri hareketleri ciddi biçimde geciktirdiğini belirterek, "Amaç, orduların Avrupa içinde neredeyse duraksamadan hareket edebilmesi" ifadelerini kullandı.

"KRİZ ANINDA SAATLER BELİRLEYİCİ"

Litvanya Savunma Bakanı Robertas Kaunas, yeni alanın özellikle kriz zamanlarında hayati önemde olduğunu söyledi. Kaunas, askeri birliklerin ve ekipmanların ihtiyaç duyulan noktalara gecikmeden ulaştırılmasının caydırıcılığı doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Letonya Savunma Bakanı Andris Spruds ise projenin sadece kara değil, deniz, hava ve siber alanları da kapsayacağını açıkladı.

NATO’NUN DOĞU KANADI GÜÇLENİYOR

Baltık ülkeleri, girişimin barış döneminde uygulanacağını ve askeri hazırlık seviyesini yükseltmeyi amaçladığını paylaştı. Düzenleme, aynı zamanda NATO’nun doğu kanadında daha geniş bir askeri hareketlilik ağının önünü açacak adımlardan biri olarak görülüyor.

AVRUPA’DA YENİ DÖNEM

“Baltık Askeri Hareketlilik Alanı”, NATO müttefikleri dahil silahlı kuvvetlerin sınır ötesi geçişlerini yavaşlatan engelleri azaltmayı ve askeri prosedürleri uyumlu hale getirmeyi hedefliyor.

