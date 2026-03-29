Finlandiya hava sahası, Güneydoğu bölgesinden giren meçhul insansız hava araçları (İHA) nedeniyle alarma geçti. Savunma Bakanlığı, alçak irtifada seyreden küçük nesnelerin tespiti üzerine F/A-18 Hornet savaş uçaklarını bölgeye sevk etti. Kouvola bölgesinde iki drone'un yere düştüğü açıklanırken, Savunma Bakanı Antti Hakkanen "Konuyu son derece ciddiye alıyoruz" uyarısında bulundu.

Finlandiya hava sahasında hareketli dakikalar yaşandı. Ülkenin güneydoğu sınırından giren ve kime ait olduğu henüz belirlenemeyen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle ordu teyakkuza geçti.

Alçaktan uçan şüpheli nesnelerin tespiti üzerine bölgeye acil olarak F/A-18 Hornet savaş uçakları sevk edildi. Kouvola bölgesinde iki drone’un yere düştüğü açıklanırken, Finlandiya Savunma Bakanı Antti Häkkänen olayı son derece ciddiye aldıklarını belirterek güvenlik güçlerinin anında müdahale ettiğini duyurdu.

İKİ DRONE KOUVOLA YAKINLARINA DÜŞTÜ

Gelen son bilgilere göre, şüpheli araçlardan biri Kouvola'nın kuzeyinde, diğeri ise doğusunda yere düştü. Finlandiya Polisi, düşen araçların enkazına ulaşmak ve ek soruşturma yürütmek amacıyla bölgeleri kordon altına aldı.

Güvenlik birimleri, bu araçların menşei ve taşıdıkları donanımlar üzerinde titiz bir inceleme başlattı. Savunma Kuvvetleri, diğer devlet kurumlarıyla koordineli olarak olayın perde arkasını aydınlatmaya çalışıyor.

