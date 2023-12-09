Başbakanlar Sunak ve Rutte kapıda kaldı! Liderlerin şaşkın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

9 Aralık 2023 13:03 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 13:08

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın en uzun süre görev yapan Başbakanı Rutte, İngiliz mevkidaşı ile görüşmek için dün akşam saatlerinde Downing Sokak'taki Başbakanlık konutuna gitti. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Rutte'yi kapıda karşıladıktan sonra iki lider samimi bir şekilde el sıkışarak kameralara poz verdi.

KAPIDA KALDILAR

Liderler kameralar kayıttayken sohbet ederek Başbakanlık Ofisi'ne girmeye çalıştı ancak kapı içeriden kilitlenmişti. İngiliz Başbakan 10 saniyelik bir şaşkınlık sonrası kapıyı itmeye, etrafta yardım aramaya başladı. Ne olup bittiğini ilk başa anlamayan Hollandalı Başbakan da sonradan Sunak'a katıldı ve çevreyi kontrol etmeye başladı.

İki Başbakan yağmurlu soğuk havada Başbakanlık Ofisi önünde beklerken, içerden bir görevlinin duruma müdahale etmesi ile kapı açıldı. Liderler içeri girerken, kısa süreli kriz basın mensupları arasında da gülüşmelere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sunak ve Rutte yaşanan küçük aksiliği önemsemeden gülümseyerek içeri girseler de bu başbakanları sosyal medyanın diline düşmekten kurtaramadı.