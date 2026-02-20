İngiltere’nin Somerset bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Stephanie Hillard, 2013 yılında yedi aylık hamileyken kulak çınlaması, denge kaybı ve yüzünde uyuşma şikayetleriyle doktora gitti. Hastanede yapılan ileri tetkikler sonucunda kadına iyi huylu ancak riskli bölgede olan bir beyin tümörü teşhisi konuldu. Doğumunun ardından ameliyat masasına yatan annenin beynindeki tümörün yüzde altmışı temizlendi. Bugün hala denge sorunları yaşayan Hillard, yaşadığı zorlukları bir bir anlattı.

Somerset’in Axbridge kasabasında yaşayan Stephanie Hillard, 2013 yılında hamileliğinin yedinci ayında kulak çınlaması, denge kaybı ve yüzünde uyuşma şikâyetleriyle doktora başvurdu. Başlangıçta basit bir rahatsızlık olarak değerlendirilen belirtiler, yapılan MR tetkikleri sonrası ciddi bir tabloyu ortaya çıkardı. Hillard’a, “menenjiom” adı verilen iyi huylu ancak beynin riskli bir bölgesine yerleşmiş bir tümör teşhisi konuldu.

"TAM BİR ŞOK"

Teşhis anını “tam bir şok” olarak nitelendiren Hillard, o dönemde en büyük korkusunun çocuklarının geleceği olduğunu söyledi. Kızı Lilly’nin 2013 yılında dünyaya gelmesinin ardından ameliyat masasına yatan Hillard için zorlu bir süreç başladı. Tümörün hayati bir noktada bulunması nedeniyle cerrahlar kitlenin yalnızca yüzde 60’ını çıkarabildi.

2017 yılında yapılan kontrollerde tümörün yeniden büyüdüğü tespit edildi ve Hillard bu kez radyoterapi tedavisi gördü. Sağlık sorunları nedeniyle işine dönemeyen Hillard, hâlâ kronik yorgunluk ve denge problemleri yaşıyor. Durumunu “görünmez bir engellilik” olarak tanımlayan anne, aynı zamanda genetik rahatsızlığı bulunan kızının bakımını da üstleniyor.

Yaşadıklarından sonra farkındalık oluşturmak isteyen Hillard, Şubat ayı boyunca her gün 10 bin adım atarak 'Beyin Tümörü Araştırması Kuruluşu' adına bağış topluyor. Kuruluşa göre beyin tümörleri, İngiltere’de 40 yaş altındaki bireylerde en ölümcül kanser türü olmasına rağmen, araştırma bütçesinden yalnızca yüzde 1 pay alıyor.

Hillard, yürüyüşlerin kendisine hem fiziksel hem de psikolojik güç verdiğini belirterek, “Bu adımları sadece kendim için değil, benim gibi mücadele eden herkes için atıyorum” dedi.

