Orta Doğu’da devam eden savaş yedinci gününe girerken, Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşım gündeme bomba gibi düştü. ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına ilişkin paylaşılan videonun başında popüler bir video oyunu olan ‘Call of Duty: Modern Warfare 3’ten alınan nükleer saldırı görüntüsünün kullanılması sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırıları bölgede gerilimi artırırken, Beyaz Saray’ın X platformundaki resmi hesabından dikkat çeken bir video yayımlandı. Videonun başlangıcında, Call of Duty: Modern Warfare 3 oyunundan alınan nükleer patlama sahnesi kullanıldı. Animasyon görüntüsünün ardından ise ABD ordusuna ait savaş uçakları, savaş gemileri ve füze saldırılarını gösteren gerçek görüntülere yer verildi.

Beyaz Saray'dan dikkat çeken savaş paylaşımı! 'Call of Duty'li sahne gündem oldu

KULLANICILARDA ELEŞTİRİ YAĞMURU

Videoda ayrıca ABD bayrağındaki kırmızı, beyaz ve mavi renklere atıf yapılarak “ABD’nin katkılarıyla” ifadesinin yer aldığı bir not da paylaşıldı. Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı paylaşımın zamanlamasını ve kullanılan görselleri eleştirdi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve bölgesel gerilimin hızla tırmandığı bir savaşın video oyunu sahneleriyle sunulmasının çatışmayı 'bir oyun gibi' göstermeye çalıştığı görüşü dile getirildi.

