Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Beyaz Saray'da ABD heyetiyle yaptığı görüşmenin ardından, Danimarka'nın toprak bütünlüğüne saygı göstermeyen fikirlerin “kesinlikle kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland hakkında yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın endişelerini bir dereceye kadar paylaştığını belirterek, "Kuzey Kutbu'nda kesinlikle yeni bir güvenlik durumu var" dedi.

Rasmussen, "Grönland, 1949 yılından beri NATO üyesidir ve 5. Madde kapsamındadır" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN ÇİN İDDİALARINA YALANLAMA

Donald Trump'ın Grönland çevresindeki Çin ve Rusya tehdidi iddialarını yalanlayan Rasmussen, "Çin savaş gemilerinin her yerde olduğu yönündeki iddialar doğru değil. İstihbarat bilgilerimize göre, Grönland'da yaklaşık 10 yıldır Çin savaş gemisi görülmedi" sözlerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası