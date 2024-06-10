Bilim dünyasını üzen gelişme: Dilbilimci Chomsky artık konuşamıyor

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Ünlü bilim insanı Noam Chomsky'nin sağlık sorunlarından dolayı konuşma yeteneğini kaybettiği açıklandı. Eski asistanı, geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana kamuoyunun karşına çıkmayan Chomsky'nin sağlığının tıbbi bir olay sonrasında kötüleştiğini ve iletişim kuramadığını ifade etti.

Filozof ve dilbilimci 95 yaşındaki Noam Chomsky'nin eski asistanı, bilim insanının sağlığının tıbbi bir olay sonrasında kötüleştiğini ve iletişim kuramadığını açıkladı.

Ünlü dilbilimci, geçen yılın haziran ayından bu yana kamuoyunda görülmüyor. Hatta Gazze'deki savaş ile ilgili tartışmalara katılmaması dikkat çekiyordu. Oysa daha önce Filistin davasına verdiği destek ve İsrail devletinin suç işlediğini dile getirmişti.

MIT profesörünün sağlığının bozulmasının ardından bir daha kamuoyuna geri dönme ihtimalinin düşük olduğu ortaya çıktı.

Profesör Chomsky'nin eski asistanı Bev Stohl, ünlü aydının artık neden e-postalara cevap vermediğini veya röportaj yapmadığını açıkladı.

"YAZMIYOR, MEKTUPLAŞMIYOR"

2017'de emekli olana kadar 24 yıl boyunca MIT'de Chomsky'nin ofis müdürü olarak çalışan Stohl, şunları yazmıştı:

Yakın bir aile üyesiyle iletişim halindeyim ve yakın gelecekte daha fazlasını öğrenmeyi umuyoruz. Özetle Noam 95 yaşında ve haziran ayında tıbbi bir olay yaşadı. Pek çok kişinin fark ettiği gibi, sağlık durumu zamanının ve enerjisinin çoğunu aldığından yazmıyor, mektuplaşmıyor veya röportaj yapmıyor. Hâlâ bizimle birlikte, şu anda haberleri izliyor ve izlediği şeyden pek memnun görünmüyor.

CHOMSKY KONUŞMA YETENEĞİNİ DE KAYBETTİ

Stohl, dilbilimcinin iletişim yeteneği hakkında daha fazla ayrıntı paylaşarak, artık hareket etmediğini veya yürümediğini de sözlerine ekledi:

Konuşma yeteneği henüz açıklayamadığım faktörler yüzünden karmaşıklaşıyor. Bir ay önce akrabası kendisini ziyaret ettiğinde iletişim kurmadı. O, ayakta durabilen biri değil. Bunun ne kadar süreceğinden emin değilim. Acı çekmiyor. Gözleri açık ve çevresinde olup biteni izliyormuş gibi görünüyor.

Dünyaca ünlü düşünürle çalıştığı dönemle ilgili "Chomsky ve Ben" başlıklı bir anı kitabı da yazan asistan, nisan ayında şunları yazarak bir güncelleme yapmıştı:

Noam önemli bir ilerleme kaydetmedi, bunu söylediğim için üzgünüm. Halkın karşısına geri dönebileceğinden şüpheliyim çünkü çok fazla iletişim kurmuyor.