Çin'i karıştıran Rus! Eski bakan intihar etti, komutan ve yardımcıları kayboldu

7 Aralık 2023 00:17 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 00:41

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sene başında göreve gelen Çin’in eski Dışişleri Bakanı Qıin Gang bir süre ortadan kaybolmuş, ardından da görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Gang’ın 7 aylık bakanlık süreci boyunca batılı istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yaptığı iddia ediliyordu.

Qin Gang'ın ev sahipliği yaptığı son yabancı kişi ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenko olmuştu.

Andrei Rudenko ve Qıin Gang olaylardan hemen önce, resmi bir ziyarette bir araya gelmişti...

RUS BAKAN YARDIMCISI ELE VERDİ

İddialara göre Rudenko, Gang’ın ve birkaç Çinli yetkilinin Batılı istihbarat servisleriyle işbirliği yaptığı bilgisini sızdırmıştı. Gang, bir anda sırra kadem basınca bu durum hem Çin’de hem de yurt dışında farklı söylentilere yol açtı.

İŞKENCEYE DAYANAMADI İNTİHAR ETTİ

Son bilgilere göre eski Bakan Pekin askeri hastanesinde işkence görmüş, çektiği acılara dayanamayarak en sonunda da intihar etmişti.

ÇİN’DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

57 yaşındaki politikacı en son 25 Haziran’da görev başında görülmüştü. Çinli yetkililer ise eski bakanın akıbeti hakkında resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan eski bakanın ABD'de çalışan Çinli bir gazeteciyle ilişki yaşadığı ve bir oğlunun olduğu biliniyordu.

3 İSİM DAHA KAYIP

Qin Gang'ın ortadan kaybolmasının ardından Füze Kuvvetlerinin Baş Komutanı Li Yuchao, Yardımcısı Liu Guangbing ve Eski Yardımcısı Zhang Zhenzhong da aynı sıralarda ortadan kayboldu. Geçtiğimiz aylarda da Savunma Bakanı Li Shanfu emekliliğe gönderildi.