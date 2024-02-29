Gazze'de yardım bekleyen siviller hedef alınmıştı... BMGK toplanıyor!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivillerin İsrail güçlerince vurulmasının ardından son gelişmeleri ele almak üzere toplanıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivillerin hedef alındığı saldırı sonrası son gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı.

İsrail güçlerince düzenlenen alçak saldırıda aralarında çocukların da olduğu 112 Filistinli hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı.

BMGK'YA 'SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİR' ÇAĞRISI

Saldırı sonrası İsrail'in uluslararası hukuku ve insani değerleri açık şekilde ihlal ettiğini belirten Mısır, BMGK'ya Gazze halkına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeleri ve uluslararası hukuka uyması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, topyekün ablukanın 146. gününde Gazze şehrinin güneybatısında gıda yardımı için sırada bekleyen Filistinli sivillere ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 112 kişinin hayatını kaybettiği, 700’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 20’sinin cansız bedeni Kamal Adwan Hastanesi'ne, 57’si ise Şifa Hastanesi'ne getirildi. Yerel kaynaklar, saldırının Reşid Caddesi’nde gerçekleştirildiğini aktardı.