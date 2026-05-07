Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bir kadın, saç kesiminden memnun kalmadığı gerekçesiyle kuaförünü bıçakladı. Korkunç olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı kuaför hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Brezilya’nın Sao Paulo kentinde 27 yaşındaki Lais Gabriela Barbosa da Cunha, birkaç hafta önce yaptırdığı saç kesimini beğenmemesi sonucu kuaförünü bıçakladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Da Cunha’nın, başka bir müşteriyle ilgilenen kuaför Ferrari’nin arkasında beklediği görülüyor. Görüntülerde öfkeli kadının, kuaförün sırtı dönük olduğu esnada çantasından bir bıçak çıkardığı ve talihsiz adamı kürek kemiklerinin arasından bıçakladığı anlar yer alıyor.

TEHDİT MESAJLARI YAĞDIRMAYA BAŞLAMIŞ

Dailymail'in haberine göre anlaşmazlığın, yaklaşık bir ay önce yapılan saç kesimi sonrası başladığı öğrenildi. Salon çalışanları, Da Cunha’nın ilk etapta sonuçtan memnun kaldığını ve hatta saç modelini sosyal medyada paylaştığını söyledi. Ancak daha sonra salonu şikayet mesajlarıyla rahatsız ettiği, para iadesi talep ettiği ve kuaförü tehdit ettiği iddia edildi.

Bu da oldu! Saç kesimini beğenmeyen kadın, kuaförünü bıçakladı

Kadın, sosyal medyada yayımladığı videoda saçının çizgi roman karakteri “Cebolinha”ya benzediğini savunarak uygulanan işlemi eleştirdi. Salı günü yeniden kuaföre gelen Da Cunha’nın, çalışanlarla tartıştığı ve saldırıdan kısa süre önce bina görevlisinin çağrıldığı belirtildi. Çalışanlar ise Da Cunha’nın, para iadesi yapılmasını talep ettiğini, parasını alamaması halinde kuaförü öldüreceğini söylediğini belirtti.

Korkunç olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı kuaför hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken kadının saldırıyı kabul ettiği aktarıldı.

Olayın ardından açıklamada bulunan kuaför, olayın ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirterek güvenlik önlemlerini artıracaklarını söyledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası