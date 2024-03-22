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Haberler > Dünya > Çad'da çoban-çiftçi çatışmasında 42 kişi öldü

Çad'da çoban-çiftçi çatışmasında 42 kişi öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Çad&#039;da çoban-çiftçi çatışmasında 42 kişi öldü

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çad'da otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 42 kişi hayatını kaybetti, 175 kişi gözaltına alındı.

Çad hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Tileguey bölgesinde çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüştüğü belirtildi.

175 KİŞİ GÖZALTINDA

Açıklamada, otlak sorununa bağlı çıkan çatışmalar sonucu 42 kişinin öldüğü kaydedildi. Pazar günü başlayan çatışmaların aralıklarla çarşambaya kadar sürdüğü aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin çatışmalara müdahale ettiği ve 175 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KURAKLIK VE OTLAK SORUNU BAŞ GÖSTERİYOR

Afrika'nın bazı ülkelerinde, kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında çatışmalar yaşanabiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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