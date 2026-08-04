İngiltere’de 20 Temmuz’da Başbakanlık koltuğuna oturan Andy Burnham, göreve başlamasının üzerinden henüz iki hafta geçmeden tatile çıkma kararı aldı.

İngiltere’de son 10 yılda Başbakanlık koltuğuna oturan altıncı isim olan İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Londra’daki yoğun mesaisine kısa bir aile arası verdi. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Burnham’ın günlük rutin operasyonlara ara verdiği ancak bürokratlarla temasını sürdüreceği ve hükümet işlerini uzaktan yürütmeye devam edeceği belirtildi.

20 Temmuz’da yönetimi devraldıktan sonra hayat maliyetini düşürme vaatleri, sosyal bakım reformu, genç işsizliğiyle mücadele ve savunma harcamalarının bölgesel büyümeye entegre edilmesi gibi bir dizi politika çıkışına imza atan Burnham’ın kararı ülkeyi ayağa kaldırdı.

Burnham’ın yokluğunda Whitehall’daki en kıdemli isim olarak Devlet Sekreteri Louise Haigh’in görev yapacağı kaydedildi.

Çiçeği burnunda Başbakan İngiltere'yi karıştırdı: İkinci haftasında tatile çıkıp ülkeyi terk etti!

İNGİLİZ BAŞBAKANLARIN TATİL KARNESİ

Andy Burnham’ın henüz görevinin ikinci haftasında tatile çıkması, muhalefetteki Reform Partisi tarafından yerden yere vuruldu. Parti Başkanı Lee Anderson, Burnham’ın ülkedeki kritik başlıkları çözmeden tatile çıktığını belirterek, şu ifadelerle yüklendi:

"Göreve başlayalı iki hafta oldu ve Andy Burnham şimdiden bıktı. Bir dizi finansmanı sağlanmamış taahhüdü rafa kaldırıp, ülkemize izinsiz giren 2 binden fazla kaçak göçmeni göz ardı ettikten sonra keyifli bir yurt dışı tatili için ortadan kayboldu. Bu, liderlik konusunda ciddi bir başbakan tutumu değildir."

İngiltere'de parlamentonun kapalı olduğu Ağustos ayında başbakanların tatile çıkması geleneksel bir uygulama olsa da geçmişte pek çok lider bu seyahatlerini krizler nedeniyle yarıda kesmek zorunda kalmıştı. 2024 yılında Keir Starmer yaz isyanları nedeniyle, 2025'te ise Donald Trump ile yapacağı Ukrayna zirvesi sebebiyle tatilini iptal etmişti.

Çiçeği burnunda Başbakan İngiltere'yi karıştırdı: İkinci haftasında tatile çıkıp ülkeyi terk etti!

Geçmişte Rishi Sunak Kaliforniya'da, Boris Johnson ve Harold Wilson İskoçya'da, Theresa May İsviçre Alpleri'nde, Gordon Brown ve Tony Blair ise Avrupa'nın muhtelif noktalarında yaz tatillerini geçirmişti.

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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