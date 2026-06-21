Çin'in güney ve güneybatı bölgelerinde etkili olması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle sel ve afet alarmı verildi. Yetkililer, taşkın, heyelan ve çamur akıntısı riskine karşı önlemlerin artırılmasını istedi.

Çin'de mevsimsel cephe yağışlarının yol açabileceği olası afetlere karşı alarma geçildi. Ülkenin güney ve güneybatı kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun yağışlar nedeniyle yerel yönetimlere tedbirleri artırma çağrısı yapıldı.

Xinhua'nın haberine göre, Devlet Sel Kontrol Merkezi ve Acil Durum Yönetimi Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplanın ardından açıklama yapıldı. Açıklamada, 21-26 Haziran'da yoğun cephe yağışlarının yer yer şiddetli sağanaklarla ülkenin güney ve güneybatısında, Yangzı ile Huay nehirleri arasında, Cianghan Ovası ile Yangzı Nehri'nin güney bölgelerinde etkili olacağı belirtildi.

ACİL DURUM TEDBİRLERİ ZAMANINDA ALINMALI

Bu bölgelerde sağanakların dağlık bölgelerde çamur akıntılarına, toprak kaymalarına, orta ve küçük boyutlu nehirlerin taşmasına ve şehirlerde kanalizasyon sistemlerinin tıkanmasına yol açabileceğine dikkat çekilen açıklamada, yerel otoritelerin erken uyarı çalışmalarını hızlandırması ve acil durum tedbirlerini zamanında alması istendi.

Açıklamada dağlık bölgelerde çamur akıntıları, toprak kaymaları, nehir taşkınları ve ekili alanlardaki su baskınlarını önlemeye öncelik verilmesi ve riskli bölgelerde yaşayanların zamanında tahliye edilmesi gerektiğine işaret edildi.

4. SEVİYE UYARISI YAPILDI

Ciangsu, Anhui, Ciangşi, Hubey, Hunan ve Guicou eyaletleri, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi ile Çongçing ili için 4. seviye sel kontrol acil durum uyarısı sürdürülürken Cıciang, Guangdong ve Yünnan eyaletlerinde bu uyarı kaldırıldı.

Çin'in 4 aşamalı acil durum uyarı sisteminde 4. seviye, en düşük acil hazırlık seviyesini ifade ediyor.

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