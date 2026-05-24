Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinde dün bir kömür madeninde meydana gelen, 82 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin yürütülen ön soruşturmada işletmeci şirketin "ciddi yasal ihlallerinin" tespit edildiği bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki Liuşınyü Kömür Madeni'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak, aralarında işletmeci şirket Shanxi Tongzhou Grup'un kontrolörleri, madenin sorumlu yetkilisi ve ilgili personelin olduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Çinde son yılların en büyük maden felaketi! 82 kişinin öldüğü olayda yasal ihlaller zinciri

CİDDİ 'YASAL İHLALLER' TESPİT EDİLDİ

Yerel yönetim yetkilileri, yapılan ön soruşturmada "ciddi yasal ihlallerin" tespit edildiğini belirtti ancak söz konusu ihlallerin detaylarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Çangcı Enerji Bürosunun kayıtlarına göre, yılda 1,2 milyon ton kömür üreten Liuşınyü Kömür Madeni, metan gazı yoğunluğunun tehlikeli seviyede olduğu "yüksek gaz madeni" olarak sınıflandırılıyor. İş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle geçen yıl iki idari ceza alan şirketin, madendeki tehlikeli gazların kontrolünde ihmali olduğu tahmin ediliyor.

EN AZ 82 ÖLÜ 128 YARALI VAR

Çangcı Belediye Başkanı Çın Şiangyang, dün gece düzenlediği basın toplantısında, madendeki patlamada 82 işçinin hayatını kaybettiğini, 128 işçinin yaralandığını, 2 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Xinhua ajansı, kazanın hemen ardından ilk haberlerde, 247 işçinin çalıştığı belirtilen madende ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 201 kişinin kurtarıldığını, 38 kişinin ise kayıp olduğunu bildirmişti.

Ancak daha sonra can kaybının bildirilenden çok daha fazla olduğu ortaya çıkmış, en son 90'a ulaştığı duyurulmuştu. Belediye Başkanı Çın, rakamlar konusunda başlangıçta yaşanan karmaşanın, işletmeci şirketin çalışanların sayısı konusunda yerel yönetimi yanlış bilgilendirmesinden kaynaklandığını ifade etti.

SON YILLARIN EN BÜYÜK MADEN FELAKETİ

Kömür madenindeki patlama, ülkede son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden kazası oldu.

Çin'de altyapının eski, iş güvenliği düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür ocakları ve maden işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da ölümlü kazalar meydana geliyor.

Sanayisinin enerji kaynağı büyük ölçüde iç piyasada üretilen kömüre dayanan ülkede, özellikle altyapının eski, denetimlerin eksik olduğu taşra işletmelerinde çok sayıda can kaybına yol açan kazalar yaşanıyor.

