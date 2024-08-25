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Çin'den ABD'ye yaptırım tepkisi: Cevabı verilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Çin&#039;den ABD&#039;ye yaptırım tepkisi: Cevabı verilecek

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çin, ABD'nin "Rusya'ya, Ukrayna'daki savaşta kullandığı ürünleri ve hizmetleri sağladığı ve uluslararası yaptırımlardan kaçınmasına yardım ettiği" gerekçesiyle bazı Çinli şirketleri yaptırım listesine almasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, bunun Washington'ın, tek taraflı yaptırımlarla yargı yetkisini sınır aşırı kullanmasının tipik bir örneği olduğu, Çin'in kendi şirketlerinin meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gerekli tedbirleri alacağı belirtildi.

"SON VERİLSİN" ÇAĞRISI

Açıklamada, bu türden yaptırımların, uluslararası ticaret düzenini ve kurallarını baltaladığı, normal uluslararası ekonomik ve ticari alışverişleri engellediği ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin güvenliğini ve istikrarını olumsuz etkilediği savunularak Washington yönetimine bu yanlış uygulamaya son verme çağrısı yapıldı.

KISITLAMALAR SÜRÜYOR

ABD, ilk kez Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümü arifesinde, 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi "varlık listesi" adı verilen ihracat kontrolü listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti. Ardından mayıs ayında 31 şirketi daha yaptırım listesine almıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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