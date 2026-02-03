Çin, bilim kurgu filmlerini aratmayan yeni bir askeri projeyi kamuoyuna tanıttı. Atmosfer sınırına kadar yükselebilen ve yaklaşık 100 insansız savaş uçağı taşıyabilen fütüristik bir savaş gemisine ait konsept görüntüler paylaşılırken, proje "Star Wars hamlesi" adıyla anılıyor

Çin, Dünya atmosferinin sınırına kadar yükselebilen ve yaklaşık 100 insansız savaş uçağı konuşlandırabilen fütüristik bir savaş gemisine ait konsept videoyu kamuoyuna sundu.

"Star Wars" filmlerini andıran platform, yayımlanan konsept görüntülerle kamuoyuna tanıtıldı.

SAVAŞ GEMİSİNDE NELER VAR?

Luanniao adı verilen savaş gemisinin, 794 fit uzunluğa, 2244 fit genişliğe ve 120 bin ton kalkış ağırlığına sahip olması planlanıyor.

Çin kaynakları, bu platformun önümüzdeki 20 ila 30 yıl içinde havalanabileceğini duyurdu. Proje hayata geçirilirse, dünyanın en büyük hava platformu unvanını alması bekleniyor.

88 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI TAŞIYACAK

Luanniao’nun, 88 adet insansız Xuan Nu savaş uçağı taşıyacak şekilde tasarlandığı bilgisi paylaşıldı. Bu uçakların hipersonik füze fırlatma kapasitesine sahip, yüksek manevra kabiliyeti olan ve gizlilik özellikleriyle donatılması öngörülüyor.

Platformun, hedeflerin üzerine doğrudan konumlanabilecek şekilde planlandığı aktarıldı.

ATMOSFER SINIRINDA GÖREV

Yayımlanan videoda, Luanniao’nun mevcut hava savunma sistemlerinin üzerinde, atmosfer sınırına yakın irtifalarda görev yaptığı sahneler yer aldı. Söz konusu irtifa, karadan havaya füzeler ve klasik savaş uçaklarının erişim alanının dışında kalıyor.

"HEMEN HEMEN HERKESİ GERİDE BIRAKIR"

Avustralya’daki Griffith Asia Institute’ta görev yapan savunma uzmanı Peter Layton, Telegraph gazetesine yaptığı değerlendirmede, Luanniao’nun tamamlanması halinde mevcut askeri platformların büyük bölümünü geride bırakacağını söyledi. Layton, bu yükseklikte görev yapan bir platformun hava koşullarından ve birçok savunma sisteminden etkilenmeyeceğini ileri sürdü.

BİLİM KURGU MU, GERÇEK Mİ?

Luanniao projesi ilk kez yaklaşık 10 yıl önce gündeme gelmişti. O dönem birçok çevre tarafından bilim kurgu olarak değerlendirilen tasarım, şimdi konsept video ile yeniden sahneye çıktı. Projenin hala konsept aşamasında olduğu ve üretim sürecine geçilmediği bilgisi paylaşıldı.

NANTİANMEN PROJESİ’NİN PARÇASI

Luanniao, Çin’in “Güney'in Kapısı” anlamına gelen Nantianmen Projesi kapsamında geliştiriliyor.

Çin Havacılık Endüstrisi Şirketi tarafından yürütülen bu geniş ölçekli program, ülkenin hava ve uzay kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Proje kapsamında uzaya yakın irtifalarda görev yapacak yeni nesil platformlar da bulunuyor.

İTKİ SİSTEMİ VE YAKIT SORUNU GÜNDEMDE

Paylaşılan bilgilerde, Luanniao’nın atmosfer sınırında görev yapabilmesi için tamamen yeni bir itki sistemine ve çok yüksek miktarda yakıta ihtiyaç duyacağına da değinildi. Alternatif olarak platformun yörüngeye yerleştirilmesi seçeneği de düşünülüyor.

