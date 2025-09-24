Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Dallas'ta silahlı saldırı! Birçok kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

Dallas'ta silahlı saldırı! Birçok kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dallas&#039;ta silahlı saldırı! Birçok kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dallas Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda en az üç kişi yaralanırken, saldırganın kendini vurarak öldürdüğü bildirildi.

Dallas Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda en az üç kişinin yaralandığını bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu, saldırganın da kendisine ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Noem saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Henüz nedenini bilmesek de ICE kolluk kuvvetlerimizin eşi benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu durum sona ermeli. Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin."

Öte yandan polis soruşturma kapsamında olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kız istemede skandal liste! Damat babası sosyal medyayı salladıMine öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Uzak Şehir'de Mine karakterinin akıbeti merak konusu oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İspanya'dan 3,6 milyar euroluk paket! 45 adet Hürjet satın alacaklar - Dünyaİspanya, 45 adet Hürjet satın alacakCharlie Kirk ve Hristiyan milliyetçiliği: Suikast sonrası Amerikan sağının yönü ne olacak? - DünyaCharlie Kirk suikastı: ABD siyaseti nasıl şekillenecek?Yürüyen merdiven bozulunca Trump sinirlenmişti! BM, suçu ABD heyetine attı - DünyaTrump kızdı; BM suçu ABD heyetine attıTikTok'un 'yaş güvenliği' sınıfta kaldı! Çocuk verileri tehlikede - DünyaTikTok'un 'yaş güvenliği' sınıfta kaldı! Çocuk verileri tehlikedeTrump'ın "kağıttan kaplan" benzetmesine sert cevap: Rusya gerçek bir ayı - DünyaTrump'ın "kağıttan kaplan" benzetmesine cevapTürkiye–ABD ilişkilerinde yeni bir safhaya geçilirken, İsrail Trump’ı hangi kozlarla kontrolüne almış olabilir? - DünyaTrump'ın kararında İsrail'in etkisi var mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...