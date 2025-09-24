Dallas'ta silahlı saldırı! Birçok kişiyi yaralayan saldırgan intihar etti

Dallas Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda en az üç kişinin yaralandığını bildirildi.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olay yerinde çok sayıda yaralı olduğunu, saldırganın da kendisine ateş ederek öldürdüğünü belirtti.

Noem saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ŞİDDETLE KARŞI KARŞIYAYIZ" "Henüz nedenini bilmesek de ICE kolluk kuvvetlerimizin eşi benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu durum sona ermeli. Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin."

Öte yandan polis soruşturma kapsamında olayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.