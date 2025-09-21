ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ABD'nin Indianapolis kentindeki polis departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade edildi.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi.
