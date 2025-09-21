Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

ABD'de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
ABD&#039;de silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD'nin Indianapolis kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

ABD'nin Indianapolis kentindeki polis departmanından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde bir otoparkta silahlı saldırı düzenlendiğine dair ihbar alındığı ifade edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Açıklamada, olayda 5 kişinin vurulmuş halde bulunduğu, bu kişilerden 2'sinin olay yerinde hayatını kaybettiği, 3'ünün de yaralı halde hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Aynı olayda 2 kişinin daha vurulduğuna ve bu kişilerin kendi imkanlarıyla olay yerinden kaçtığı bilgisi verilen açıklamada, bu kişilerden birinin hastaneye, diğerinin ise itfaiyeye başvurduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Filistin'i tanıma kararları soykırım şebekesine verilmiş güçlü bir cevap
