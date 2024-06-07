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Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı

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Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı

Dünya Haberleri

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'da bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. Saldırının ardından Başbakan şok geçirdi. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından derhal yakalanarak tutuklandı. Başbakan'ın saldırıda yara alıp almadığı ise henüz netlik kazanmadı. Dünya liderlerinden de Başbakan'a yönelik saldırıyı kınama mesajları gelmeye başladı. Öte yandan saldırının Danimarkalıların AB seçimlerinde oy kullanacağı tarihten 2 gün önce gerçekleşmesi ise dünya gündemine oturdu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun 15 Mayıs tarihinde silahlı saldırıya uğramasının ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta şüpheli helikopter kazasında can vermesinin ardından, bu kez de Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen başkent Kopenhag'da saldırıya uğradı.

BAŞBAKAN'A YUMRUKLAR SAVURDU!

Ülke basınının polis ve Başbakanlık Ofisi'ne dayandırdığı haberlere göre, Frederiksen'e Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir adam tarafından saldırıldı. Saldırganın başbakana yumruklar savurduğu ifade edildi.

Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı - 1. Resim

BAŞBAKAN ŞOKA UĞRADI

Saldırı sonrası Başbakan Frederiksen'in şok geçirdiği açıklandı. Dünyanın gündemine bomba gibi düşen saldırının ardından gözler, Başbakan'ın sağlık durumuna çevrildi. Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Danimarka polisi, darp edilen Frederiksen'in aldığı yaralar hakkında detaylı bilgi vermedi. Öte yandan Başbakan'ı hedef alan saldırganın gözaltına alınarak tutuklandığı açıklandı.

Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı - 2. Resim

SALDIRI AB SEÇİMLERİNDEN ÖNCE

Saldırının Danimarkalıların Avrupa Birliği seçimlerinde oy kullanmak için sandığa gideceği 9 Haziran tarihinden 2 gün önce gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Başbakan Frederiksen'in, son haftalarda seçim kampanyaları yürüttüğü biliniyordu.

ÇEVRE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Danimarka Çevre Bakanı Magnus Heunicke, X hesabı üzerinden, "Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen bugün Kopenhag'daki Kultorvet'te bir adam tarafından saldırıya uğradı ve dövüldü. Mette doğal olarak saldırı karşısında şok oldu. Bunun ona yakın olan hepimizi sarstığını söylemeliyim" dedi.

İLK KINAMA PEDRO'DAN

Dünya liderlerinden Başbakan'a yönelik saldırıyı kınayıcı mesajlar gelmeye başladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Danimarka Başbakanı'na yönelik saldırıyı, "Mette Frederiksen kararlı bir lider, harika bir insan ve harika bir arkadaş. Bu gece yaşanan saldırı, özgürlük, hoşgörü ve barıştan oluşan bir Avrupa'ya inanan hepimize yönelik bir saldırıdır" açıklamasında bulundu.
Düzenleyen:  - Dünya
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