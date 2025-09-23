Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Danimarka'nın en büyük havalimanı dron tehdidi nedeniyle kapatıldı!

Danimarka'nın en büyük havalimanı dron tehdidi nedeniyle kapatıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Danimarka&#039;nın en büyük havalimanı dron tehdidi nedeniyle kapatıldı!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki uluslararası havalimanı, hava sahasında büyük dronlar görülmesi nedeniyle geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, 35'ten fazla uçuş Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildi.

Danimarka’nın başkenti Kopenhag ile aynı adı taşıyan havalimanı, ülkenin hava sahasında dronlar görülmesi nedeniyle hava trafiğine kapatıldı.

"BÖLGEDE BÜYÜK BOYUTLARDA 2 İLA 3 ADET DRON UÇTUĞU GÖRÜLDÜ"

Kopenhag polisi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Kopenhag Uluslararası Havalimanı kalkış ve inişlere kapalıdır. Bölgede büyük boyutlarda 2 ila 3 adet dron uçtuğu görülmüştür." ifadelerine yer verdi.

Danimarka polisi, şüpheli olaya ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.

Danimarka'nın en büyük havalimanı dron tehdidi nedeniyle kapatıldı! - 1. Resim

UÇAKLAR FARKLI HAVALİMANLARINA YÖNLENDİRİLDİ

Uçuş takip firması Flightradar 24 ise sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 22.05 itibarıyla dron şüphesi nedeniyle Kopenhag Uluslararası Havalimanı'na giden 35'ten fazla uçuşun Danimarka'daki Billund ve Aarhus ile İsveç'teki Malmö ve Göteborg havalimanlarına yönlendirildiğini aktardı. Ulusal basın çok sayıda polisin havalimanında bulunduğunu belirtirken, birçok kişinin de havalimanında beklediği bilgisini paylaştı. Bu arada, Kopenhag Havalimanı Danimarka'nın en büyük havalimanı konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Polonya'dan Rusya'ya net uyarı: Uçaklarınızı düşürürüz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Polonya'dan Rusya'ya net uyarı: Uçaklarınızı düşürürüz - DünyaPolonya'dan Rusya'ya: Uyarıldınız!BM Filistin Zirvesi'nde sabotaj mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapandı - DünyaCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mikrofonu kapandıBM'de Filistin zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davası artık dünyaya mâl oldu - Dünya"Filistin davası artık dünyaya mâl oldu"Şara ile eski CIA direktörü Petraeus arasında samimi sohbet: Esad'ı nasıl devirdiniz? - Dünya"Esad'ı nasıl devirdiniz?"Fransa, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı! - DünyaFransa, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı!Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, dünyaya duyurdu: Yeni gizli silahlar edindik - Dünya"Yeni gizli silahlar edindik"
Sonraki Haber Yükleniyor...