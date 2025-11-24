Türkiye, hava soluyan yüksek hızlı tahrik teknolojilerinde kritik eşiği geride bıraktı. DeltaV’nin geliştirdiği yerli ramjet motoru havada başarıyla ateşlendi. Artık 400 km menzilli, süpersonik ve hipersoniğe yakın görev yapabilen yeni nesil hava-hava füzeleri yolda.

Türkiye, stratejik savunma teknolojilerinde çığır açan bir test daha gerçekleştirdi. DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen yerli ramjet motoru, Sinop Test Merkezi’nde yapılan denemede havada başarıyla ateşlendi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Yüksek hızlı, hava solumalı itki teknolojilerinde yeni bir eşik aşılması, geleceğin sesüstü uçuş platformları için stratejik bir kilometre taşıdır” dedi.

TÜRKİYE, HEM KATI HEM SIVI YAKITLI RAMJET GELİŞTİREBİLEN NADİR ÜLKELER ARASINDA

Görgün’ün açıklamalarına göre Türkiye, artık hem katı yakıtlı hem de sıvı yakıtlı ramjet motoru geliştirebilen sayılı ülkeler arasında yer alıyor. Bu liste dünya çapında yalnızca birkaç ülkeyi kapsıyor:

Türkiye, Hindistan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin

Ramjet programında Türkiye’nin ilk Trisonik Rüzgâr Tüneli aktif şekilde kullanılarak aerodinamik ve yanma testleri tamamlandı.

Türkiye, yüksek hızlı füze teknolojilerinde yeni bir çağın kapısını araladı. DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilen yerli ramjet motorunun Sinop’ta yapılan testte havada başarıyla ateşlenmesi, süpersonik menzile geçişte tarihi bir dönüm noktası oldu. SavunmaSanayii Başkanlığı’nın desteğiyle yürütülen program, Türkiye’yi hem katı hem sıvı yakıtlı ramjet geliştirebilen dünyadaki nadir ülkeler arasına taşıdı.

GÖKHAN FÜZELERİNDE YENİ GÜÇ: DAHA UZUN MENZİL, DAHA SERT ANGAJMAN

Sıvı yakıtlı ramjet motorlarının sağladığı yüksek performans sayesinde GÖKHAN hava-hava füzeleri daha uzun menzile ulaşacak ve hedeflere çok daha kısa sürede erişebilecek.

Ramjet teknolojisinin en kritik avantajı ise "Kaçışsız Bölge" olarak bilinen angajman aralığını genişletmesi. Bu sayede hedef uçakların manevra yaparak kurtulma ihtimali minimuma iniyor.

400 KM MENZİLLİ SÜPERSONİK FÜZE GELİYOR

Türkiye’nin ramjet teknolojisinde sağladığı ilerleme, 400 kilometre menzile sahip süpersonik hava-hava füzelerinin önünü açıyor. Bu yeni nesil mühimmatlar:

Süpersonik hızlarda görev yapacak,

Hipersonik sınıra yakın performans gösterecek,

Hava üstünlüğünde Türkiye’yi yeni bir seviyeye taşıyacak,

Ramjet sonrası hedef ise SCRAMJET teknolojisi. Türkiye, ses hızının 5 katı üzerindeki uçuşlara yönelik çalışmalara da hazırlanıyor.

DELTAV: ÜLKEMİZİN KRİTİK TEKNOLOJİLERDE TAM BAĞIMSIZLIĞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

DeltaV tarafından yapılan açıklamada, orjinal ramjet motorunun havada ateşlenmesinin "çevik ve yenilikçi mühendislik yaklaşımının sonucu" olduğu ifade edildi.

Şirket, “Ülkemizin savunma, havacılık ve uzay hedeflerine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” mesajı verdi.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ ÇAĞINDA

Yerli ramjet itki sistemleri, Türkiye'nin uzun yıllardır hedeflediği yüksek hızlı füze teknolojilerinde bağımsızlığını güçlendiriyor. Geliştirilen her yeni platform, Türkiye’nin hem NATO içindeki hem de küresel savunma ekosistemindeki konumunu sağlamlaştırıyor.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası