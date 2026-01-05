Doç. Dr. Erkiner'den Maduro olayına dikkat çeken yorum: Güçlü olmazsan bedelini ödetirler
“Uluslararası hukuk etkinliğini kaybetti. Batı ABD’nin peşine takıldı gidiyor. Millî bütünlük ve demokratik meşruiyetiniz yoksa her şeyi yaparlar. Mutlaka caydırıcı bir askerî kapasiteniz, gücünüz ve iradeniz olacak. Yoksa bedelini ödemek zorunda kalırsınız.”
Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, ABD'nin Venezuela'ya operasyonunu uluslararası hukukun etkinlik krizi olarak değerlendirerek, devletlerin dış müdahalelere karşı milli bütünlük, demokratik meşruiyet ve caydırıcı askeri kapasiteye sahip olmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
- ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu, uluslararası hukukun etkinlik krizini ve Batı'nın bu krizdeki rolünü ortaya koyuyor.
- Devletlerin dış müdahalelere karşı korunması için milli bütünlük, demokratik meşruiyet ve güçlü askeri caydırıcılık esastır.
- Bir devletin müdahalelere karşı "maliyet üretebilmesi" ve kendini savunma iradesi, saldırıları önlemede kritik öneme sahiptir.
- Batı'nın ekonomik gücünün düşüşüyle uluslararası düzende değişiklikler yaşanırken, milli birlik ve caydırıcılık her zamankinden daha önemlidir.
- Türkiye, güçlü demokratik meşruiyeti ve artan askeri kapasitesiyle dış tehditlere karşı caydırıcılık oluşturma çabasında örnek gösteriliyor.
YEŞİM ERASLAN - ABD’nin Venezuela’ya operasyon düzenleyerek Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’i ABD’ye kaçırması tüm dünyada tepki çekerken, Milletlerarası Hukuk Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkiner, Güney Amerika’daki dengeleri değiştirecek olayın uluslararası hukuk boyutunu gazetemize değerlendirdi. İşte Erkiner’den değerlendirmeleri: Uluslararası hukukun etkinlik krizi var. Bu etkinliği kaldıran da önce ABD sonra Avrupa… Batı ABD’nin peşine takıldı gidiyor. Dış müdahalelere karşı meşruiyet çok büyük bir güçtür. Caydırıcı değilseniz, size bir bedel ödetirler, size karşı operasyon yapabilecek güce sahiplerse yaparlar. Millî bütünlüğünüz olacak, demokratik meşruiyetiniz olacak, içeriden yabancılara karşı müdahale çağrıları olmayacak. Mutlaka bir askerî kapasiteniz, kendini savunabilecek gücünüz ve iradeniz olacak.
MACRON BİLE KORKTU
Bazen gücünüzü batırırlar, hiçbir şeyinizi çalıştırmazlar, sizi içeriden ele geçirirler. Sonra birileri gelir devlet başkanını kaçırır, rejimi değiştirir. ABD, yarın öbür gün bunu, bugün alkışlayan Fransa’ya da yapabilir. Fransa’da Macron, ‘Avrupa NATO’sunu kuracağım’ dediğinde hemen bu ülkenin sokakları karıştı ve adama o lafı yutturttular. Bütün mesele caydırıcı olabilmek. Demokrasi önemli ancak millî birlik, millî dayanışma daha önemli.
BATI’NIN DÜZENİ YIKILIYOR
ABD aynı şeyi Grönland’a yapamaz; çünkü siyasi maliyeti ağır olur. Ama benzer saldırıyı Küba’ya, Kolombiya’ya yapar. Maliyet üretemeyen bir devletsen her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmezler. Millî birlik ve caydırıcılık her zamankinden daha önemli. ABD ve Batı ekonomik olarak eski sömürgeci gücünü, zenginliğini yitirdi. ABD ekonomi çöküşte, halkının refah seviyesi yerlerde… Düzenleri yıkılıyor.
HERKES VAZİYET ALMALI
Türkiye’de işleyen bir demokrasi var. Halkının yüzde ellisinden fazlasının oyunu almış bir devlet başkanı var. Devlet uyanmış ve son on yılda özellikle askerî kapasitesinde maliyet üretecek, caydırıcı olabilecek olağanüstü bir gayret içinde. 40 yıl terörle mücadelede millete, devlete diz çöktüremediler. Demokrasi olgunlaşıyor. İktidarıyla, muhalefetiyle herkes daha da olgunlaşacak. Muhalefette, dışarıdan yardım isteyerek milletin nazarında makbul olmayacağını inşallah idrak edecek. Şu anda gücün dediği oluyor. Herkes buna göre vaziyet almalı.