Doha saldırısı sonrası Netanyahu'dan yeni tehdit! Hedef gösterdi...

Doha saldırısı sonrası Netanyahu’dan yeni tehdit! Hedef gösterdi...

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Doha saldırısı sonrası Netanyahu’dan yeni tehdit! Hedef gösterdi...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'daki saldırının yankıları sürerken Hamas müzakere heyetine bir kez daha saldırı tehdidinde bulundu. Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

Netanyahu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Katar'da yaşayan Hamas liderlerinin Gazze halkını düşünmediğini öne sürdü.

SALDIRIYLA TEHDİR ETTİ

Hamas heyetini ateşkes girişimlerini önlemekle suçlayan Netanyahu, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia ederek bir kez daha saldırıyla tehdit etti.

İsrail basını, Netanyahu'nun açıklamasını, Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırının başarısız olduğunu kabul ettiği şeklinde yorumladı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

 

