Fransa’nın askeri istihbarat merkezi Creil Üssü’nün üzerinde altı drone tespit edildi. Askerler ateş açtı, anti-drone helikopteri havalandı.

Fransa’nın Hauts-de-France bölgesindeki Creil’de bulunan ultra korumalı 110 No’lu Hava Üssü, üç farklı gecede şüpheli drone uçuşlarıyla alarma geçti.

Creil Üssü, Fransız ordusunun askeri istihbarat hizmeti olan Askeri İstihbarat Müdürlüğü’nün teknik tesislerine ve Fransız askeri uydularını yöneten Uzay Uygulama Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Üs, Paris’e yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Drone’lar Fransa’nın askeri beyni Creil Üssü’nü kuşattı! Ordu ateş açtı, bir haftada ikinci vaka

ALTI DRONE TESPİT EDİLDİ, ASKERLER ATEŞ AÇTI

AFP’nin aktardığı bilgilere göre, üssün üzerinde altıya kadar “düşman drone” tespit edildi. Askerler HK416 F tüfeklerle ateş açtı ancak hiçbir drone düşürülmedi ve uçuş cihazları ele geçirilemedi.

İzinsiz uçuşlar üzerine üsse drone karşı tedbirlerinde uzman ekipler ve özel bir anti-drone helikopteri gönderildi. Bölgeye ulaşan ekipler drone’ların kaybolduğunu belirtti.

YENİ GÖZLEMLER: DRONE MU, TİCARİ UÇAK MI?

Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri sözcüsü, iki gündür gözlenen cisimlerin kötü hava koşulları nedeniyle drone mu yoksa ticari uçak mı olduğunun kesinleştirilemediğini açıkladı.

Açıklamada, “Hassas askeri tesis herhangi bir hasar görmemiştir ve tüm görevleri için tamamen operasyoneldir. Yabancı provokasyonlarla bağlantı kurmak için henüz erken” denildi. Olayla ilgili askeri savcılar soruşturma başlattı.

FRANSA’DA İKİNCİ ÜS VAKASININ ARDINDAN ENDİŞE ARTTI

4 Aralık’ta da Bretonya’daki Longue Adası’nda bulunan nükleer denizaltı üssü üzerinde beş drone tespit edilmişti.

Son aylarda Avrupa hava sahasında birçok askeri tesis üzerinde kaynağı belirsiz drone’lar görülüyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaşananları “hibrit savaş” olarak nitelendirmişti.

NATO’nun doğu kanadında, Romanya ve Almanya gibi ülkelerde yaşanan benzer ihlaller, Ukrayna savaşının gölgesinde yeni bir güvenlik tartışması doğurdu.

