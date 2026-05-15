Kanada Dışişleri'nden Türkiye Gazetesi'ne yansıyan 'Ankara bize can suyu oldu' itirafının ardından, Kanada Başbakanı Mark Carney'in Türk SİHA'ları için gerçekleştireceği tarihi ziyaret dünya gündemine oturdu. Sadece Kanada değil, Fransız teknoloji devi Safran da Baykar ile dev bir ittifaka imza atarak 'Fransız gözlerini' Bayraktar TB2'ye emanet etti.

Düne kadar Türkiye’ye kamera ambargosu uygulayan Kanada, bugün Türk teknolojisine muhtaç kaldı. Middle East Eye’ın (MEE) özel haberine göre Ottawa yönetimi, 2019’da yaptırım uyguladığı Türk İHA’larını satın almak için Ankara’nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

"ANKARA BİZE CAN SUYU OLDU"

Kanada’nın bu tarihi geri adımı aslında bir süredir diplomatik kulislerde konuşuluyordu. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada ilişkilerin artık "stratejik ortaklık" seviyesine yükseldiğini bizzat duyurmuştu. MacLeod, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ezber bozan girişimlerinin Kanadalı havacılık şirketlerine "somut ve pozitif" bir soluk aldırdığını vurgulayarak, "Ankara bize can suyu oldu" itirafında bulundu.

TRUMP KORKUSU KANADA’YI TÜRKİYE’YE İTTİ

Kanada’nın rotasını neden Washington’dan Ankara’ya çevirdiğine dair perde arkası bilgiler ise oldukça çarpıcı. MEE’ye konuşan yetkililere göre, Kanada Başbakanı Carney artık ABD’nin güvenlik şemsiyesine tam olarak güvenmiyor. Kanadalı yetkililer, "Artık sırtımızı Amerikan silahlarına yaslamak istemiyoruz, ürün çeşitliliği şart" diyerek Trump dönemindeki belirsizlikten korunmak için Türkiye’yi en güvenilir liman olarak görüyor.

Dün ambargo koyanlar bugün kapıda! Kanada ve Fransa Türk SİHA’larına talip oldu

BAŞBAKAN CARNEY’DEN KRİTİK ZİYARET TRAFİĞİ

Kanada’nın Türk İHA’larına (MALE sınıfı) olan ilgisi sadece bir niyetten ibaret değil. Kanada Savunma Tedarik Bakanı Stephen Fuhr, Ankara’nın savunma sanayiindeki özel gücüyle yakından çalışmaya hazır olduklarını ve mühimmat üretiminden İHA önleme sistemlerine kadar geniş bir iş birliği hedeflediklerini açıkladı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, insansız hava araçları ve nükleer enerji alanındaki iş birliği projelerini bizzat başlatmak üzere Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

KAMERA AMBARGOSU TÜRKİYE’Yİ DEVLEŞTİRDİ

Kanada, 2019’da Suriye operasyonlarını gerekçe göstererek Baykar ve TAI’nin kullandığı Wescam kameralarına ambargo koymuştu. Ancak bu hamle Türkiye’yi durdurmak yerine devleştirdi. Türkiye, bu süreçte kendi yerli kamera sistemlerini geliştirerek dışa bağımlılığa son verdi. Gelinen noktada, yedi yıl önce "parça vermem" diyen Kanada, bugün o parçalarla uçan Türk İHA’larını satın almak için sıraya giren ülkeler arasına katıldı.

Dün ambargo koyanlar bugün kapıda! Kanada ve Fransa Türk SİHA’larına talip oldu

NÜKLEERDE DE "İDEAL ORTAK" TÜRKİYE

İş birliği sadece gökyüzüyle sınırlı kalmıyor. Başbakan Carney, Türkiye’nin küresel üretimde bir lider olduğunu vurgulayarak nükleer enerji alanında da ortaklık mesajı verdi. Türkiye’nin Ulusal Enerji Planı kapsamında Kanada’nın CANDU teknolojisine gösterdiği ilgi, iki ülkeyi enerji devleri liginde de yan yana getirecek.

FRANSIZ "GÖZLERİ" BAYRAKTAR’A EMANET

Öte yandan Fransız savunma sanayiinin kalbi sayılan Safran Electronics & Defense, Türk SİHA devi Baykar ile dev bir teknoloji ittifakına imza attı. Anlaşma kapsamında, Safran’ın dünyaca ünlü Euroflir elektro-optik sistemleri, artık efsanevi Bayraktar TB2 platformlarına entegre edilecek. Fransız basını "TB2’nin gözetleme, keşif ve hedefleme yeteneklerini 'önemli ölçüde' artıracak tarihi bir iş birliği" dedi. İki şirket sadece parça tedariki değil, akıllı mühimmatlar ve yeni nesil navigasyon sistemlerini dünya pazarına ortak sunmak için kolları sıvadı.

Dün ambargo koyanlar bugün kapıda! Kanada ve Fransa Türk SİHA’larına talip oldu

"ANKARA İLE GÜVEN TAZELEYİN" RAPORU

Hatırlanacağı üzere Kasım 2024’te, dönemin Genelkurmay Başkanı Thierry Burkhard, Ankara’yı Moskova, Pekin ve Tahran ile aynı kefeye koyarak Paris’in “stratejik rakipleri” arasında sınıflandırmıştı. Paris yönetimi bugün Türk SİHA’larının sahadaki başarısından sonra pragmatik bir dönüş yapan ülkeler arasına katıldı.

Dün ambargo koyanlar bugün kapıda! Kanada ve Fransa Türk SİHA’larına talip oldu

SENATO’DAN ASKERİ İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

General Burkhard’ın açıklamalarından yalnızca birkaç hafta sonra Fransız Senatosu da rapor yayımladı. Raporda, “barış için ortak hareket etmek amacıyla Fransız-Türk ilişkilerinin ivedilikle güçlendirilmesi” çağrısı yapıldı. Paris ve Ankara arasındaki güvenin, özellikle ikili askeri iş birliği yoluyla pekiştirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

İki ülke arasında 2020’de yaşanan Courbet fırkateyni gerginliği gibi krizlerin üzerine sünger çekilmesini ve İstanbul’a yapılan son fırkateyn ziyaretleri gibi ortak operasyonel faaliyetlerin artırılmasını hedeflendi.

Haberle İlgili Daha Fazlası