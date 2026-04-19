CENTCOM, ablukanın İran’ın deniz ticaretini durdurduğunu açıkladı. . Öte yandan Rus basınına göre ABD, İran'ın olası füze yağmurundan çekindiği için milyarlarca dolar değerindeki savunma sistemlerini gizlice Ürdün'e taşıdı.

Hürmüz Boğazı'nda sular durulmak bilmiyor. ABD ordusunun 13 Nisan'da başlattığı deniz ablukası, Tahran yönetimini ekonomik ve askeri bir darboğaza sürükledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgede devriye gezen USS Pinckney ve USS Rushmore gemilerinin operasyonları sayesinde İran'ın deniz yoluyla yaptığı tüm ticaretin tamamen durdurulduğunu öne sürdü.

Dünya 30 Nisan'a kilitlendi! ABD'den gizli operasyon: Milyarlarca dolarlık sistemleri o ülkeye kaçırdılar

"USS PİNCKNEY VE USS RUSHMORE BÖLGEYİ KUŞATTI"

CENTCOM tarafından yapılan açıklamaya göre, güdümlü füze destroyeri USS Pinckney bölge sularında kuş uçurtmadı. Amfibi çıkarma gemisi USS Rushmore'un da Arap Denizi'ndeki operasyonlara dahil olmasıyla birlikte, İran'ın dünyaya açılan deniz kapıları tamamen kilitlendi. ABD Donanması, ablukanın siyasi ve askeri baskı hedeflerine ulaştığını kaydetti.

Dünya 30 Nisan'a kilitlendi! ABD'den gizli operasyon: Milyarlarca dolarlık sistemleri o ülkeye kaçırdılar

SON DURUM: RUS BASINI: ABD SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ÜRDÜN'E KAÇIRDI

Rus basınına göre sahada baskı kuran ABD'de İran'ın füze kapasitesine karşı büyük bir tedirginlik hakim. Uydu görüntüleri, ABD'nin milyarlarca dolar değerindeki gelişmiş füze savunma sistemlerini gizlice Ürdün'e taşıdığını tespit etti.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper'ın taşınan sistemler yüzünden yeniden İsrail'e gideceği öne sürüldü.

Dünya 30 Nisana kilitlendi! ABDden gizli operasyon: Milyarlarca dolarlık sistemleri o ülkeye kaçırdılar

PİYASALAR 30 NİSAN'A KİLİTLENDİ

Askeri hareketlilik piyasaları da alarma geçirdi. Analistler, İran'ın 30 Nisan'a kadar İsrail ve bölgedeki müttefiklerine yönelik büyük bir saldırı düzenleme olasılığını yüzde 100 olarak fiyatlıyor.

Tahran yönetimi, ABD'nin deniz ablukasına karşılık vereceğini defalarca ilan etti. İran tarafından yapılan açıklamalarda, abluka kaldırılmadığı sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı tutulacağı açıklanmıştı.

Bölgedeki belirsizlik, LNG sevkiyatlarında aksamalara yol açarken, uluslararası piyasalarda tedirginliği artırdı.

