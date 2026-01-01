Baltık Denizi’nde kopan bir denizaltı kablosu, sadece Finlandiya ile Estonya’yı değil, tüm dünyayı tedirgin eden bir senaryoyu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlara göre art arda yaşanan bu tür hasarlar, küresel internet altyapısının ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne seriyor. Eğer kritik hatlara yönelik bu müdahaleler sürerse, ülkeler değil, kıtalar internetsiz kalabilir. Finlandiya’nın şüpheli bir gemiye düzenlediği operasyon ise, yaşananların sıradan bir arıza değil, daha büyük bir tehdit zincirinin parçası olabileceği endişesini güçlendirdi.

Finlandiya ile Estonya’yı birbirine bağlayan kritik denizaltı telekomünikasyon kablosunda hasar meydana geldi. Olayın ardından Finlandiya güvenlik güçleri harekete geçti. Yetkililer, kabloya zarar verdiğinden şüphelenilen bir gemiyi durdurarak kontrol altına aldı.

GEMİYE OPERASYON: MÜRETTEBAT GÖZALTINDA

Finlandiya polisi, hasarın tespit edilmesinin ardından gemiye dur ihtarı verdi.

Finlandiya sularında demir zinciri denize indirilmiş halde bulunan geminin kontrolü kısa sürede sağlandı. Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı “Fitburg” adlı kargo gemisinin 14 kişilik mürettebatının tamamı gözaltına alındı. Mürettebatın Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Azerbaycan vatandaşlarından oluştuğu açıklandı.

ÖZEL KUVVETLER VE HELİKOPTERLER DEVREDE

Finlandiya basını, operasyonun sahil güvenlik ve özel kuvvet polisleri tarafından helikopter destekli şekilde gerçekleştirildiğini yazdı. Gemiye yönelik müdahalenin ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı.

HELSİNKİ–TALLİNN HATTI ZARAR GÖRDÜ

Hasar gören denizaltı kablosu, Finlandiya’nın başkenti Helsinki ile Estonya’nın başkenti Tallinn arasında uzanıyor. Kablodaki hasar, Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi Elisa tarafından tespit edilen ciddi bağlantı arızalarına yol açtı. Ayrıca İsveçli Arelion şirketine ait ikinci bir denizaltı kablosunun da zarar gördüğü bildirildi.

DÜNYA İNTERNETSİZ KALABİLİR

Ekim 2023’ten bu yana yaşanan saldırı ve hasarların büyük bölümü Baltık Denizi’nde kayda geçti. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre bu süreçte en az 11 denizaltı internet ve enerji kablosu zarar gördü.

NATO askeri komutanları, Rusya'nın denizaltı internet kablolarına yönelik şüpheli saldırılarının küresel internet altyapısını riske attığı konusunda uyarıda bulundu.

Telefonica ve Orange gibi büyük telekom şirketleri, son dönemde artan sabotaj olaylarının kritik iletişim hizmetlerini tehdit ettiğini belirterek İngiltere, AB ve NATO yetkililerine resmi uyarı mektupları gönderdi.

Raporda, "Jeopolitik gerilimler arttıkça, yabancı devletler bizi zayıflatmak için asimetrik yöntemler arıyor. İnternet kablo ağımız giderek daha savunmasız hale geliyor" ifadesine yer verildi.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Finlandiya polisi, olayı “ağırlaştırılmış mala zarar verme”, “ağırlaştırılmış mala zarar vermeye teşebbüs” ve “telekomünikasyon sistemlerine ağır müdahale” başlıkları altında soruşturuyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, hükümetin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkenin farklı güvenlik senaryolarına hazır olduğunu söyledi.

