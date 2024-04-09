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Dünya "sera gazı" tehdidiyle karşı karşıya! En sıcak "mart" bu yıl yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya &quot;sera gazı&quot; tehdidiyle karşı karşıya! En sıcak &quot;mart&quot; bu yıl yaşandı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyada son yıllarda küresel ısınma ile büyük ölçekli mücadeleler sürerken, AB'ni Copernicus uydu izleme sistemi bir ilki duyurdu. Uydu izleme sistemi ile yapılan ölçümlere göre, geçtiğimiz ay dünyanın en sıcak mart ayı olarak belirlendi. Ayrıca ısınma durdurulmadığı takdirde, sera gazı tehdidi ile karşı karşıya kalınacağı belirtildi.

Avrupa Birliğinin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçtiğimiz aya ilişkin çarpıcı verileri ortaya koydu. Yapılan ölçümlere göre geçen ay, şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olarak tarihe geçti. Copernicus, ısınmanın durdurulması ve sera gazı emisyonunun azaltılması gerektiğini duyurdu.

14,14 DERECE OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Copernicus'tan yapılan açıklamada, geçen ayın ortalama yüzey hava sıcaklığının 14,14 derece ölçüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu ölçümün ocak için 1991-2020 ortalamasının 0,73 derece, 2020'de kaydedilen bir önceki en sıcak mart ayının da 0,10 derece üzerinde olduğu aktarıldı.

Dünya "sera gazı" tehdidiyle karşı karşıya! En sıcak "mart" bu yıl yaşandı - 1. Resim

EN SICAK AYLAR YAŞANIYOR

Geçen ayın şimdiye kadar küresel olarak kaydedilen "en sıcak mart" olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, ayrıca son 10 ayın üst üste kaydedilen en sıcak aylar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son 12 aydaki (Nisan 2023 - Mart 2024) küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 ortalamasının 0,70 santigrat derece üzerinde ölçüldüğü bildirildi.

SERA GAZI TEHDİDİ

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktör Yardımcısı Samantha Burgess'in "Isınmanın durdurulması, sera gazı emisyonlarının hızlı bir şekilde azaltılmasını gerektirir." uyarısına yer verildi.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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