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Haberler > Sağlık > Sıcaklık değişimi kan akışını etkiliyor! Mevsim geçişleri kalbe zarar

Sıcaklık değişimi kan akışını etkiliyor! Mevsim geçişleri kalbe zarar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcaklık değişimi kan akışını etkiliyor! Mevsim geçişleri kalbe zarar

Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mevsim geçiş dönemlerindeki hava değişiminin kalp sağlığını etkilediğini belirten uzman isim, "Bu dönemde, özellikle tansiyon yüksekliği sebebiyle ilaç alan hastaların dikkatli olması gerekiyor" dedi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Oto, son günlerde mevsim geçişleri sebebiyle yaşanan hava değişiminin kalp sağlığı üzerinde etkileri olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Oto, “Birdenbire soğuk havadan sıcak havaya geçiş söz konusu. Hatta havada zaman zaman mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar seyrediyor. Ani su kaybı kalp rahatsızlığı olan hastalarda problemlere yol açabiliyor. Bu dönemde, özellikle tansiyon yüksekliği sebebiyle ilaç alan hastaların dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Şişmanlığın kalbin en önemli düşmanı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oto, “Yüksek tansiyon, insülin direnci ve diyabet aşı kilonun kalp üzerindeki olumsuz etkileri” dedi.

TATİLCİLERE UYARI

Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlara da uyarılarda bulunan Oto, “Deniz seviyesine inildiğinde mutlaka kan basıncı yakından takip edilmeli. Örneğin, Ankara’daki bir yükseltide kan basıncı kontrolünü sağlayan ilaçlar, deniz seviyesinde fazla gelebilir. İlacın dozunu azaltmak iyi olabilir. Yaşlılarımız bağ bahçede çalışmayı, vakit geçirmeyi çok seviyor. Ancak özellikle ağır kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyonu olan kişiler, toprak çapalamak, kazma-kürek gibi vücudun üst kısımlarını kullanmayı gerektiren faaliyetlerden uzak durmalı” diye konuştu.

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Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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