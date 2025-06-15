Elon Musk İran'da Starlink uydularını aktif hale getirdi

İsrail'in saldırıları altındaki İran'da internetin kesilmesinin ardından SpaceX'in ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk Starlink uydularını devreye soktu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı tartışma ile gündeme gelen milyarder iş adamı Elon Musk, İran üzerinde Starlink uydularını aktif hale getirdi.

Musk, sosyal medya hesabından “Kablolar çalışıyor” paylaşımında bulundu. Saldırı hakkında hiçbir görüş belirtmeyen Musk'ın bu hamlesi dikkat çekti.

Musk'ın hamlesini değerlendiren askeri uzmanlar Starlink uydularının İsrail'in saldırılarına destek olduğunu öne sürdü. Uzmanlar, “Elon Musk, Starlink uydu sistemini İran üzerinde etkinleştirdi ve Batı koalisyonuna iletişim ve navigasyon alanında kritik bir avantaj sağladı. İsrail FPV dronları artık yüksek hassasiyetli uydu rehberliğine erişebiliyor ve bu da İran hedeflerine yönelik saldırılarının etkinliğini büyük ölçüde artırıyor.” ifadelerini kullandı.