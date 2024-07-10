Endonezya 5,4 büyüklüğünde depremle sallandı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Temmuz 2024 19:25 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 19:27 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi.