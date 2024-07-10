Endonezya 5,4 büyüklüğünde depremle sallandı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi.
Endonezya'nın Bengkulu kentinin 220 kilometre güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı