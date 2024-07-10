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Endonezya 5,4 büyüklüğünde depremle sallandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Endonezya 5,4 büyüklüğünde depremle sallandı
Endonezya, Deprem, Tsunami, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi.

 

Endonezya'nın Bengkulu kentinin 220 kilometre güneybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmazken, can ya da mal kaybı da bildirilmedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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