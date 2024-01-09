Endonezya ve Filipinler'de 6.7 büyüklüğünde deprem

9 Ocak 2024 00:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 00:52

Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden birisi olan Filipinler ve Endonezya'a şiddetli bir deprem meydana geldi.

"Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Endonezya ve Filipinler 6.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyinde bulunan Sarangani kentinin 100 kilometre uzaklıkta 70 kilometre (43 mil) derinlikte olduğunu bildirdi.

CAN KAYBI VAR MI?

Yaklaşık 70,3 kilometre derinlikte meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

TSUNAMİYİ TETİKLER Mİ?

Japonya'da yaşanan depremin ardından 1.2 metrelik tsunaminin kıyıları vurmuştu. Filipinlerde meydana gelen depremin ardından tsunaminin tetiklenip tetiklenmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin bir tsunami uyarısını tetiklemediğini belirtti.

Japonya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Pasifik havzasına uzanan bölge dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü alan olarak biliniyor. Ateş Çemberi olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda Filipinler de yer alıyor.