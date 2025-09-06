Epstein skandalında flaş gelişme! Trump gizli muhbir miydi?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, ABD Başkanı Donald Trump'ın, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein davasında FBI’a muhbirlik yaptığını açıkladı.

Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın davayla ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılan ifadelerine açıklık getirdi.

Johnson, Trump’ın “Demokratların Epstein aldatmacası” sözleriyle Epstein’ın suçlarını değil, Demokratların tutumunu kastettiğini belirtti.

"TRUMP, EPSTEİN'I MAR-A-LAGO'DAN KOVDU"

Mike Johnson, “Bu korkunç, tarif edilemez bir kötülük. Kendisi de buna inanıyor, bu söylentiyi ilk duyduğunda onu Mar-a-Lago’dan kovdu” dedi.

Johnson, Trump’ın mağdurlar konusunda duyarlılık gösterdiğini belirterek, “Başkan, bu tarif edilemez zararları gören kadınları biliyor ve onlara büyük sempati duyuyor. Bu ona iğrenç geliyor” ifadelerini kullandı.

FBI VE ADALET BAKANLIĞI EPSTEİN DOSYALARINI KAPATTI

Jeffrey Epstein, 18 yaş altındaki çok sayıda kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı kurmak suçlamasıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019'da, New York’taki hapishanede ölü bulunmuştu. Ölüm şekli kamuoyunda şüphe oluşturmuş, birçok kişi Epstein’ın “öldürüldüğünü” öne sürmüştü.

FBI ve Adalet Bakanlığı, “Epstein dosyaları” olarak bilinen belgeleri inceledikten sonra, herhangi bir "müşteri listesi" bulunmadığı, Epstein’ın hücresinde intihar ettiği sonucuna vardıklarını duyurdu.

ÜNLÜ İSİMLER EPSTEİN BELGELERİNDE

Epstein davasında ismi geçenler arasında Donald Trump, Bill Clinton, Prens Andrew, Ehud Barak, Al Gore, Kevin Spacey, David Copperfield, Michael Jackson gibi tanınmış isimler de bulunuyordu. Ancak bu isimlerin suçla birebir bağlantısına dair kesin delil ortaya konmamıştı.

"EPSTEİN İSRAİL İÇİN ÇALIŞTI" İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Gazeteci Tucker Carlson, Epstein’ın “İsrail için çalıştığını” öne sürmüş, “Washington’da herkesin bunu bildiğini ama yüksek sesle söyleyemediğini” iddia etmişti.

Wall Street Journal gazetesi ise, Epstein’ın doğum günü için tanıdıklarından mektup istediğini, bu kişilerden birinin de Donald Trump olduğunu iddia etmişti.

MAXWELL İFADESİNDE LİSTEYİ REDDETTİ

Epstein'ın suç ortağı olarak hüküm giyen Ghislaine Maxwell, savcılıkla yaptığı görüşmede "müşteri listesi olmadığını" savundu. Görüşmenin ses kayıtları Adalet Bakanlığı tarafından yayımlandı.