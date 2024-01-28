Ermenistan Azerbaycan'a saldırmazlık paktı önerdi

Ermenistan, kapsamlı bir barış anlaşması imzalanana kadar Azerbaycan'a 'saldırmazlık anlaşması' imzalamayı önerdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kapsamlı bir barış anlaşması imzalanana kadar Azerbaycan'a bir saldırmazlık anlaşması imzalamayı önerdiğini söyledi.

Paşinyan, Ermenistan Ordu Günü kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada "Azerbaycan'a karşılıklı silah kontrol mekanizması ve barış anlaşmasının imzalanmasında gecikme yaşanması halinde saldırmazlık anlaşması imzalanması önerisini sunduk" dedi.

HENÜZ İLERLEME SAĞLANAMADI

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha önce bir barış anlaşmasının geçen yılın sonuna kadar imzalanabileceğini söylemişlerdi. Ancak uluslararası arabuluculukla yürütülen barış görüşmelerinde şimdiye kadar bir ilerleme sağlanamadı.