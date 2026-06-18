Suriye’de devrik Beşşar Esad rejimi döneminde Tişrin Askeri Hastanesi’nde tutukluların organlarının zorla alındığı ortaya çıktı. Yargılanan doktor subaylar, bir tutuklunun karaciğerinin üst düzey rejim yetkililerinin talimatıyla alınıp başka bir kişiye nakledildiğini itiraf ederken, operasyon sonrası hem tutuklunun hem de nakil yapılan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye Adalet Bakanlığı, devrik rejim döneminde Tişrin Askeri Hastanesi'nde halka karşı suç işleyen doktor rütbeli subayların sorgu süreçlerine ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde konuşan ve operasyonun doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Doktor Tuğgeneral el-Yakzan Ahmed Hasan, "Tıbbi Hizmetler Dairesi Müdürü Tümgeneral Ammar Süleyman’ın talimatıyla ben, yardımcım Doktor Teysir Salih ve anestezi uzmanı Ali ile birlikte karaciğer naklini gerçekleştirdik." itirafında bulundu.

Operasyonun doğrudan sorumlusu olduğunu belirten Doktor Tuğgeneral el-Yakzan Ahmed Hasan, "Tıbbi Hizmetler Dairesi Müdürü Tümgeneral Ammar Süleyman’ın talimatıyla ben, yardımcım Doktor Teysir Salih ve anestezi uzmanı Ali ile birlikte karaciğer naklini gerçekleştirdik." itirafında bulundu. Hasan, operasyona katılan ekibin cerrah ve anestezi uzmanlarından oluştuğunu belirterek, "Ben karaciğer cerrahıyım. Operasyonda yardımcım Komutan Doktor Yaser Salih, Komutan Doktor Salih Hasan Yusuf, Komutan Doktor Haydar Süleyman Ahmed ile anestezi uzmanları Komutan Doktor Ali el-Ali ve Doktor Vail Sayyuh görev aldı." ifadelerini kullandı.

KARACİĞERİ ÇALINAN TUTUKLU DA NAKLEDİLEN ASKER DE ÖLDÜ

Karaciğeri çalınan tutuklunun operasyonun ardından kısa süre içinde hayatını kaybettiğini ifade eden Hasan, nakil yapılan askerde ise iki gün sonra komplikasyonlar geliştiğini, yeniden ameliyata alınmasına rağmen yaklaşık bir hafta sonra öldüğünü belirtti.

ESAD VE KARDEŞİNDEN TALİMAT ALMIŞLAR

Yargılanan bir diğer sanık Doktor Tuğgeneral İbrahim Abbas Yezbek de Ammar Süleyman’ın yalnızca devrik rejim lideri Beşşar Esad ve kardeşi Mahir Esed’den talimat aldığını ifade etti.

Dönemin Yoğun Bakım Bölümü Başkanı Doktor Albay Ahmed Mahmud el-Hatib ise karaciğeri çalınan kişinin Askeri İstihbaratın 215. Şubesi’nde tutuklu bulunduğunu belirterek, operasyon öncesinde sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati belirtilerinin stabil seyrettiğini söyledi.

Suriye Cumhuriyet Başsavcısı Hasan el-Türbe, el-İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, Tişrin Askeri Hastanesi’nin sıradan bir sağlık kurumu olmadığını, "bir istihbarat şubesi gibi faaliyet gösterdiğini ve bünyesinde çok sayıda suç işlendiğini" aktardı.

Hastanenin üst düzey subayların kontrolünde olduğunu belirten Türbe, "Bu suça devrik rejimin lideri Beşşar Esad ve kardeşi Mahir Esad da karıştı. Karaciğeri alınan tutuklunun kimliğini henüz tespit edemedik. Bilgiler, hastanede daha önce görev yapmış ve ayrılmış personelden elde edildi." diye konuştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Türbe, davada şu ana kadar tutukluların organlarının çalınmasına ilişkin benzer bir vakaya rastlamadıklarını, ancak soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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