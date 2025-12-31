Suriye'de yıllarca kendi halkına zulmettikten sonra Rusya'ya kaçan Esad'ın kan donduran yöntemleri ortaya çıktı. Delinen bir duvarda bulunan gizli dosyalarda eşlerin birbirine düşürüldüğü, kardeşin kardeşi ihbar ettiği sistemin dehşete düşüren detayları ortaya çıktı.

ABD merkezli yayın organı The Wall Street Journal, Şam Cezaevi’nden çıkarılan istihbarat dosyalarını kamuoyuna sundu. Hazırlanan haberde Esad döneminde insanların istihbarat servisleri tarafından acımasız bir gözetim altında tutulduğu ortaya çıktı.

HERKESİ BİRBİRİNE İHBAR ETTİREN KARANLIK SİSTEM!

Buna göre insanlar oluşturulan sistem içerisinde eş, dost ve akrabalarını ihbar eden mekanizmanın bir parçası haline geldi. Bunun sonucunda ise hapishanelerde işkenceli günler başlıyordu.

ABDU HARUF NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Yazının bir bölümünde ise kan donduran gerçeklerin bulunduğu dosyaların, bir binanın delinen duvarında gizlice depolandığı bilgisi yer aldı. Suriye devriminden sonra istihbarat görevlilerinin bulduğu dosyaların birinde; Şam'da 60 yaşındaki imam Abdu Haruf'un hikayesi anlatılıyor.

İstihbarat subayının 2 aile arasındaki anlaşmazlığı çözme bahanesiyle Haruf'u bir yere çağırdığı ve talihsiz adamın işkence görüp bir hapishanenin bodrumunda aylar sonra ölü bulunduğu öğrenildi. Gerçek ise çok daha kan dondurucuydu. Haruf'un; kuzeni tarafından Esad'e karşı muhalefet etmekle suçlanarak ihbar edildiği ortaya çıktı.

Haberde bunun gibi birçok örnekten, acı olaydan bahsedildi. Esad rejiminin kardeşi kardeşe, eşleri birbirine nasıl düşürdüğü anlatılırken her bir detayın ise dosyalar halinde raporlandığı ortaya konuldu.

