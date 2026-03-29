İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu bir İsrail hapishanesine personelin teyakkuz durumunu ve operasyonel prosedürlere uyup uymadığını yerinde denetlemek amacıyla gardiyan kılığında baskın düzenledi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin bulunduğu bir hapishaneye kılık değiştirerek baskın yaptı. İsrail Cezaevi Servisi'nden (IPS) yapılan açıklamada, Ben-Gvir'in cuma sabah saatlerinde yaptığı baskına IPS Müdürü Kobi Yaakobi'nin eşlik ettiği bildirildi.

GARDİYAN KILIĞINA GİREREK BASKIN YAPTI

İsrailli bakanın cezaevi yönetiminin Filistinli esir ve tutuklulara yönelik kısıtlama, işkence, yetersiz tedavi, gıda ve kıyafet verilmesi ile onlara psikolojik baskı uygulanmasını içeren talimatlarını tam olarak yerine getirdiğinden emin olmak için İsrail gözaltı merkezlerini kılık değiştirerek ziyaret ettiği belirtildi.

Esirlere işkenceyi öve öve bitiremiyor! İsrailli bakan Ben Gvir hapishaneyi böyle bastı

Filistinli esirlerin tutulduğu hücrelerin önünde yüzüne geçirdiği maskeyle poz verdiği görülen Ben-Gvir, İsrail hapishanelerini "demir yumrukla" yönettiklerini söyledi.

Filistinli esirlerin maruz kaldığı kötü şartları ve yapılan işkenceyi sık sık öven İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir, Filistinlilerin tutulduğu hapishanelere provokatif baskınlar düzenliyor.

FİLİSTİNLİLERE SALDIRILARI 'DOĞAL' OLARAK NİTELEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de konuk olduğu radyo programında "Batı Şeria’daki olayların çoğu meşru müdafaa niteliğinde olduğunu" iddia eden Ben-Gvir, çatışmaların çoğunun "Arapların Yahudilere saldırması sonucu çıktığını" öne sürdü. Radikal İsraillilerin sivil Filistinlere saldırılarını "doğal bir durum" olarak niteleyen Ben-Gvir, kendi döneminde Filistinlilere saldıran İsraillilere karşı bir yaptırım olmayacağını vurgulayarak, şiddet yanlısı İsraillilere bir kez daha desteğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına başladığı Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillerin saldırılarında artış yaşanıyor. Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte söz konusu saldırılarda en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi. Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Esirlere işkenceyi öve öve bitiremiyor! İsrailli bakan Ben Gvir hapishaneyi böyle bastı

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yıllık raporuna göre, şiddet yanlısı İsrailliler, 2025 yılı boyunca düzenlediği saldırılar, 197 aileden oluşan ve toplam 1090 kişinin yaşadığı 13 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı. Komisyon verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen şubat ayında Batı Şeria'da 511 saldırı düzenledi.

