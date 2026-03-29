Batı Avustralya'yı etkisi altına alan şiddetli toz ve rüzgar fırtınası gökyüzünü kan kırmızısına boyadı. Rüzgarların etkisiyle çölün derinliklerinden gökyüzüne yükselen tozlar görüş mesafesini sıfıra indirirken, gündüz vakti geceyi andıran bir atmosfer yaşandı. Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan olay, sosyal medyada da kısa sürede yayıldı.

Batı Avustralya’nın Carnarvon kasabasında etkili olan Narelle Tropikal Siklonu nedeniyle gökyüzü adeta kızıl bir örtüyle kaplandı. Siklonun beraberinde getirdiği güçlü rüzgârlar, çöl bölgelerindeki ince kırmızı toprağı havaya taşıyarak gökyüzünün kızıl renge bürünmesine neden oldu.

Avustralyada gökyüzü kırmızıya büründü

TOZ PARÇACIKLARI MAVİ IŞIĞI ENGELLEDİ

Uzmanlar, bu etkileyici manzaranın bilimsel bir açıklaması olduğunu belirtiyor. Atmosfere yayılan yoğun toz parçacıkları, güneş ışığındaki kısa dalga boylu mavi ışığı engelleyerek yalnızca uzun dalga boylu kırmızı ışığın görünmesine yol açtı. Normalde gün batımında görülen bu etki, toz yoğunluğu nedeniyle gün ortasında tüm gökyüzünü kapladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA İNDİ

Şiddetli rüzgârların taşıdığı toz bulutu kısa sürede kasabanın üzerini örterken, görüş mesafesi ciddi şekilde azaldı. Görgü tanıkları, birkaç dakika içinde havanın karardığını ve gündüz vakti geceyi andıran bir ortam oluştuğunu ifade etti. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken bazı bölgelerde günlük hayatın geçici olarak aksadığını açıkladı.

Uzmanlara göre Batı Avustralya’nın kurak yapısı bu tür toz fırtınalarına zemin hazırlasa da, siklon etkisiyle bu ölçekte bir olayın görülmesi oldukça nadir. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler sosyal medyada binlerce kez tıklandı.

NARELLE KASIRGASI NEDİR?

Narelle Kasırgası, Avustralya’nın kuzeyinden batısına kadar ilerleyen güçlü bir tropikal siklondur. Mart ayında Queensland’den başlayıp Kuzey Bölgesi üzerinden geçerek yeniden güç kazandı ve Batı Avustralya’ya ulaştı. Saatte 200 km’yi aşan rüzgârlarla 'kategori 4' seviyesine kadar çıkan fırtınanın ciddi hasara yol açtığı bilinirken, ilerleyen günlerde zayıflayarak etkisini azaltması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası