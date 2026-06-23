Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, görevde bulunduğu dönemde İran'daki protestocuların internet erişimini sürdürebilmesi için ülkeye gizlice on binlerce Starlink uydu alıcısı soktuklarını açıkladı. Bennett, mevcut İsrail hükümetinin bu çalışmaları durdurduğunu savunarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, görevde bulunduğu dönemde İran'daki protestoculara destek amacıyla ülkeye gizlice on binlerce Starlink uydu internet alıcısı gönderildiğini açıkladı.

Yahudi Haber Sendikası'nın (JNS) düzenlediği Uluslararası Politika Zirvesi'nde konuşan Bennett, 2021-2022 yıllarında başbakanlık görevini yürüttüğü dönemde İran'daki internet kısıtlamalarını aşmak için özel bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

MUHALİFLERİN İLETİŞİMİ İÇİN GÖNDERİLMİŞ

Bennett, protestolar sırasında internet erişiminin kesilmesini önlemek ve sosyal medya platformlarının kullanılmaya devam edilmesini sağlamak amacıyla on binlerce Starlink uydu alıcısı satın aldıklarını belirtti. Söz konusu cihazların daha sonra İran'a kaçak yollarla ulaştırıldığını ifade eden Bennett, bu sayede ülkedeki muhalif grupların iletişim imkanlarının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Mevcut İsrail hükümetini de eleştiren Bennett, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki yönetimin söz konusu çalışmaları sürdürmediğini savundu. Bennett, "Maalesef mevcut basiretsiz İsrail hükümeti bu çalışmayı durdurdu. Protestolar yeniden patlak verdiğinde gerekli altyapı hazır değildi" ifadelerini kullandı.

Bennett'in açıklamaları, İsrail'in İran'daki gelişmelere yönelik faaliyetleriyle ilgili yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Özellikle son dönemde yaşanan İran-İsrail gerilimi sırasında bazı İran vatandaşlarının Starlink cihazı bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığına ilişkin haberler kamuoyuna yansımıştı.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, SpaceX'in, dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerinde çalıştığı, uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor. Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bantlı internet sağlıyor.

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