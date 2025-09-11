Eurovision’da boykot zinciri büyüyor! Bir ülkeden daha katılmama çağrısı geldi

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail’in yarışmaya katılması halinde 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını açıkladı. Kararın gerekçesi olarak Gazze’deki can kayıpları ve insan hakları ihlalleri gösterildi.

İRLANDA DEVLET TELEVİZYONU RTE'DEN ÇARPICI AÇIKLAMA

RTE’nin yaptığı yazılı açıklamada, temmuz ayında yapılan Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail’in Eurovision’a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği hatırlatıldı.

EBU’nun, ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duydukları memnuniyeti dile getiren RTE, şu ifadeleri kullandı:

“İsrail’in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda’nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını, nihai kararı EBU’nun kararının ardından vereceğiz.”

“GAZZE’DE YAŞANANLAR VİCDANSIZCA”

RTE, açıklamasında Gazze’deki can kayıpları ve sivillere yönelik saldırılara dikkat çekti.

Gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesi,

Yabancı basının bölgeye girişine izin verilmemesi,

Esirlerin yaşadığı ağır koşullar,

İrlanda’nın Eurovision’da yer almasını “vicdansızca” bir tavır olarak gösterdi.

EUROVİSİON’DA BOYKOT DALGASI

Daha önce Slovenya ve İspanya, İsrail'in Eurovision'a katılması halinde yarışmayı boykot edecekleri yönünde açıklama yapmıştı

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, İsrail’in yasaklanmaması halinde ülkesini Eurovision 2026’dan çekmekle tehdit eden Slovenya'ya katılmış ve “İsrail’in uluslararası etkinliklere hiçbir şey olmuyormuş gibi katılımını normalleştiremeyiz diye düşünüyorum.” demişti

İrlanda’nın açıklamasıyla birlikte Eurovision Şarkı Yarışması’nda boykot tartışmaları büyüyor. Daha önce de birçok yayıncı, İsrail’in yarışmaya katılımına yönelik tepkilerini gündeme getirmişti.