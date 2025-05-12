Eurovision 2025 ne zaman, nerede yapılacak? 69. Eurovision şarkı yarışması 37 ülkenin katılımı ile başlıyor!
Eurovision 2025 yarışması için geri sayım başladı. 69. Eurovision şarkı yarışmasına 37 ülke katılacak. Türkiye'nin katılmadığı İsviçre'nin evsahipliği yapacağı yarışmanın başlayacağı tarih merak ediliyor.
Eurovisio 2025 şarkı yarışması takvimi belli oldu. İsviçre'nin üçüncü kez ev sahipliği yapacağı organizasyon heyecanla bekleniyor. Otuz yedi ülkenin katılacağı yarışma 69. kez organize ediliyor.
EUROVİSİON 2025 YARIŞMASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?
2025 Eurovision Şarkı Yarışması, 69. Eurovision Şarkı Yarışması olarak İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak. Organizasyonun yarı finalleri 13 ile 15 Mayıs'ta, finali ise 17 Mayıs 2025 tarihinde St. Jakobshalle'da gerçekleştirilecek.
NEREDEN İZLENİR?
Türkiye'nin katılmadığı ve bu yüzden herhangi bir kanalın yayınlanmadığı Eurovision şarkı yarışmasını, Eurovision Song Contest YouTube adresinden izlenebilecek.
YARIŞMAYA KATILAN ÜLKELER, YARIŞMACILAR, ŞARKILARI
|Ülke
|Katılımcı
|Şarkı
|Dil
|Şarkı yazar(lar)ı
|Almanya
|Abor & Tynna
|"Baller"
|Almanca
|Arnavutluk
|Shkodra Elektronike
|"Zjerm"
|Arnavutça
|Avustralya
|Go-Jo
|"Milkshake Man"
|İngilizce
|Avusturya
|JJ
|"Wasted Love"
|İngilizce
|Azerbaycan
|Mamagama
|"Run with U"
|İngilizce
|Belçika
|Red Sebastian
|"Strobe Lights"
|İngilizce
|Birleşik Krallık
|Remember Monday
|"What the Hell Just Happened?"
|İngilizce
|Çekya
|Adonxs
|"Kiss Kiss Goodbye"
|İngilizce
|Danimarka
|Sissal
|"Hallucination"
|İngilizce
|Ermenistan
|Parg
|"Survivor"
|İngilizce
|Estonya
|Tommy Cash
|"Espresso macchiato"
|İngilizce, İtalyanca
|Finlandiya
|Erika Vikman
|"Ich komme"
|Fince, Almanca
|Fransa
|Louane
|"Maman"
|Fransızca
|Gürcistan
|Mariam Şengelia
|"Freedom"
|İngilizce, Gürcüce
|Hırvatistan
|Marko Bošnjak
|"Poison Cake"
|İngilizce
|Hollanda
|Claude
|"C'est la vie"
|İngilizce, Fransızca
|İrlanda
|Emmy
|"Laika Party"
|İngilizce
|İspanya
|Melody
|"Esa diva"
|İspanyolca
|İsrail
|Yuval Rafael
|"New Day Will Rise"
|İngilizce, Fransızca, İbranice
|Keren Peles
|İsveç
|KAJ
|"Bara bada bastu"
|İsveççe, Fince
|İsviçre
|Zoë Më
|"Voyage"
|Fransızca
|Zoë Alina Kressler
|İtalya
|Lucio Corsi
|"Volevo essere un duro"
|İtalyanca
|İzlanda
|Væb
|"Róa"
|İzlandaca
|Karadağ
|Nina Žižić
|"Dobrodošli"
(Добродошли)
|Karadağca
|Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti
|Theo Evan
|"Shh"
|İngilizce
|Letonya
|Tautumeitas
|"Bur man laimi"
|Letonca
|Litvanya
|Katarsis
|"Tavo akys"
|Litvanca
|Lukas Radzevičius
|Lüksemburg
|Laura Thorn
|"La poupée monte le son"
|Fransızca
|Malta
|Miriana Conte
|"Serving"
|İngilizce
|Norveç
|Kyle Alessandro
|"Lighter"
|İngilizce
|Polonya
|Justyna Steczkowska
|"Gaja"
|Lehçe, İngilizce
|Portekiz
|Napa
|"Deslocado"
|Portekizce
|San Marino
|Gabry Ponte
|"Tutta l'Italia"
|İtalyanca
|Sırbistan
|Princ
|"Mila"
|Sırpça
|Dušan Bačić
|Slovenya
|Klemen
|"How Much Time Do We Have Left?"
|İngilizce
|Ukrayna
|Ziferblat
|"Bird of Pray"
|Ukraynaca, İngilizce
|Yunanistan
|Klavdia
|"Asteromáta"
|Yunanca