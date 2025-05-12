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Eurovision 2025 ne zaman, nerede yapılacak? 69. Eurovision şarkı yarışması 37 ülkenin katılımı ile başlıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eurovision 2025 ne zaman, nerede yapılacak? 69. Eurovision şarkı yarışması 37 ülkenin katılımı ile başlıyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eurovision 2025 yarışması için geri sayım başladı. 69. Eurovision şarkı yarışmasına 37 ülke katılacak. Türkiye'nin katılmadığı İsviçre'nin evsahipliği yapacağı yarışmanın başlayacağı tarih merak ediliyor. 

Eurovisio 2025 şarkı yarışması takvimi belli oldu. İsviçre'nin üçüncü kez ev sahipliği yapacağı organizasyon heyecanla bekleniyor. Otuz yedi ülkenin katılacağı yarışma 69. kez organize ediliyor.

EUROVİSİON 2025 YARIŞMASI NE ZAMAN, NEREDE YAPILACAK?

2025 Eurovision Şarkı Yarışması, 69. Eurovision Şarkı Yarışması olarak İsviçre'nin Basel kentinde yapılacak. Organizasyonun yarı finalleri 13 ile 15 Mayıs'ta, finali ise 17 Mayıs 2025 tarihinde St. Jakobshalle'da gerçekleştirilecek.

Eurovision 2025 ne zaman, nerede yapılacak? 69. Eurovision şarkı yarışması 37 ülkenin katılımı ile başlıyor! - 1. Resim

NEREDEN İZLENİR?

Türkiye'nin katılmadığı ve bu yüzden herhangi bir kanalın yayınlanmadığı Eurovision şarkı yarışmasını, Eurovision Song Contest YouTube adresinden izlenebilecek. 

Eurovision 2025 ne zaman, nerede yapılacak? 69. Eurovision şarkı yarışması 37 ülkenin katılımı ile başlıyor! - 2. Resim

YARIŞMAYA KATILAN ÜLKELER, YARIŞMACILAR, ŞARKILARI

2025 Eurovision Şarkı Yarışması katılımcıları
ÜlkeKatılımcıŞarkıDilŞarkı yazar(lar)ı
AlmanyaAbor & Tynna"Baller"Almanca
  • Alexander Hauer
  • Attila Bornemisza
  • Tünde Bornemisza
ArnavutlukShkodra Elektronike"Zjerm"Arnavutça
  • Beatriçe Gjergji
  • Lekë Gjeloshi
AvustralyaGo-Jo"Milkshake Man"İngilizce
  • Go-Jo
  • George Sheppard
  • Amy Sheppard
  • Jason Bovino
AvusturyaJJ"Wasted Love"İngilizce
  • Johannes Pietsch
  • Teodora Špirić
AzerbaycanMamagama"Run with U"İngilizce
  • Hasan Hayadar
  • Roman Zee
  • Sefael Mishiyev
 BelçikaRed Sebastian"Strobe Lights"İngilizce
  • Ameerah A. Roelants
  • Billie Bentein 
  • Seppe Herreman
  • Willem Vanderstichele
Birleşik KrallıkRemember Monday"What the Hell Just Happened?"İngilizce
  • Lauren Byrne
  • Holly-Anne Hull
  • Charlotte Steele
  • Thomas Stengaard
  • Julie Aagaard
  • Tom Hollings
  • Sam Brennan
  • Kes Kamara
ÇekyaAdonxs"Kiss Kiss Goodbye"İngilizce
  • Adam Pavlovčin
  • Adriano Lopes da Silva 
  • George Masters-Clark
  • Ines Coulon
  • Lorenzo Calvo
  • Michaela Charvátová
  • Ronald Janeček
DanimarkaSissal"Hallucination"İngilizce
  • Chris Rohde-Frisk
  • Lina Spangsberg
  • Linnéa Mary Hansdotter Deb
  • Malthe Johansen
  • Marcus Winther-John 
  • Melanie Gabriella Hayrapetian
 ErmenistanParg"Survivor"İngilizce
  • Alex Wilkeu
  • Armen Paul
  • Benjamin Alasu
  • Eva Voskanian
  • Joshua Curran
  • Martin Mooradian
  • Parg
  • Thomas G:son
EstonyaTommy Cash"Espresso macchiato"İngilizce, İtalyanca
  • Tommy Cash
  • Johannes Naukkarinen
FinlandiyaErika Vikman"Ich komme"Fince, Almanca
  • Christel Roosberg
  • Jori Roosberg 
FransaLouane"Maman"Fransızca
  • Anne Peichert
  • Tristan Salvati
GürcistanMariam Şengelia"Freedom"İngilizce, Gürcüce
  • Buka Kartozia
  • Keti Gabisiani
HırvatistanMarko Bošnjak"Poison Cake"İngilizce
  • Bas Wissink
  • Ben Pyne
  • Emma Gale
  • Filip Majdak
  • Marko Bošnjak
HollandaClaude"C'est la vie"İngilizce, Fransızca
  • Arno Krabman
  • Claude Kiambe
  • Joren van der Voort
  • Léon Palmen
İrlandaEmmy"Laika Party"İngilizce
  • Emmy Kristine Guttulsrud Kristiansen
  • Erlend Guttulsrud Kristiansen
  • Henrik Østlund
  • Larissa Tormey
  • Truls Marius Aarra
 İspanyaMelody"Esa diva"İspanyolca
  • Alberto Lorite
  • Melodía Ruiz Gutiérrez
İsrailYuval Rafael"New Day Will Rise"İngilizce, Fransızca, İbraniceKeren Peles
İsveçKAJ"Bara bada bastu"İsveççe, Fince
  • Anderz Wrethov
  • Axel Åhman 
  • Jakob Norrgård
  • Kevin Holmström
  • Kristoffer Strandberg
  • Robert Skowronski 
İsviçreZoë Më"Voyage"FransızcaZoë Alina Kressler
İtalyaLucio Corsi"Volevo essere un duro"İtalyanca
  • Lucio Corsi
  • Tommaso Ottomano
İzlandaVæb"Róa"İzlandaca
  • Gunnar Björn Gunnarsson
  • Hálfdán Helgi Matthíasson
  • Ingi Þór Garðarsson
  • Matthías Davíð Matthíasson
KaradağNina Žižić"Dobrodošli"
(Добродошли)		Karadağca
  • Boris Subotić 
  • Violeta Mihajlovska Milić
  • Darko Dimitrov
Güney Kıbrıs Rum CumhuriyetiTheo Evan"Shh"İngilizce
  • Dimitris Kontopoulos
  • Elsa Søllesvik
  • Lasse Nymann
  • Linda Dale
Letonya LetonyaTautumeitas"Bur man laimi"Letonca
  • Asnate Rancāne 
  • Aurēlija Rancāne
  • Elvis Lintiņš
  • Gabriēla Zvaigznīte
  • Laura Līcīte
LitvanyaKatarsis"Tavo akys"LitvancaLukas Radzevičius
LüksemburgLaura Thorn"La poupée monte le son"Fransızca
  • Julien Salvia
  • Ludovic-Alexandre Vidal
MaltaMiriana Conte"Serving"İngilizce
  • Benjamin Schmid
  • Matthew 'Muxu' Mercieca
  • Miriana Conte
  • Sarah Evelyn Fullerton
NorveçKyle Alessandro"Lighter"İngilizce
  • Adam Woods
  • Kyle Alessandro
PolonyaJustyna Steczkowska"Gaja"Lehçe, İngilizce
  • Dominic Buczkowski-Wojtaszek 
  • Emilian Waluchowski
  • Justyna Steczkowska
  • Patryk Kumór 
 PortekizNapa"Deslocado"Portekizce
  • João Lourenço Gomes
  • João Rodrigues
  • Diogo Góis
  • Francisco Sousa
  • André Santos
  • Guilherme Gomes
San MarinoGabry Ponte"Tutta l'Italia"İtalyanca
  • Andrea Bonomo 
  • Edwyn Roberts 
  • Gabry Ponte
 SırbistanPrinc"Mila"SırpçaDušan Bačić 
SlovenyaKlemen"How Much Time Do We Have Left?"İngilizce
  • Klemen Slakonja
  • Maja Slatinšek 
  • Ryan Small
UkraynaZiferblat"Bird of Pray"Ukraynaca, İngilizce
  • Valentyn Leshchynskyi
  • Danylo Leshchynskyi
  • Fedir Khodakov
YunanistanKlavdia"Asteromáta"Yunanca
  • Arcade
  • Klavdia
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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