YouTube’da 2 milyondan fazla abonesi bulunan Harrison Nevel’in 2 bin dolara satın aldığı gizemli depo, büyük bir sürprize sahne oldu. Depodan çıkan ünlü bir spor markasına ait giyim ve ayakkabı koleksiyonunun değeri 125 bin doları (yaklaşık 6 milyon TL) bulurken, ürünlerin arasında henüz piyasaya sürülmemiş örneklerin bulunması markayı harekete geçirdi.

Depo açık artırmalarına katılan ünlü YouTuber Harrison Nevel, satın aldığı bir depoda beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. İçeriğini görmeden 2 bin dolar ödeyerek aldığı depo, yüzlerce spor ürünü ve nadir koleksiyon parçalarıyla dolu çıktı.

MESSİ ADINA HAZIRLANAN ÖZEL ÜRÜNLER ÇIKTI

Deponun kapıları açıldığında karşısına yüzlerce çift kullanılmamış spor ayakkabı, krampon, futbol forması ve eşofman çıktı. Koleksiyonda, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi adına hazırlanan özel ürünler de yer aldı.

Fenomenin boş diye aldığı depodan servet çıktı! Ünlü marka peşine düştü

MEĞER LOJİSTİK EKİBİNDEN BİR PERSONELİN DEPOSUYMUŞ

Ancak asıl dikkat çeken detay, henüz satışa sunulmamış örnek ürünler oldu. Araştırmalar sonucunda deponun, daha önce dünyaca ünlü spor markasının lojistik bölümünde çalışan eski bir personele ait olduğu ortaya çıktı.

Fenomenin boş diye aldığı depodan servet çıktı! Ünlü marka peşine düştü

MARKANIN RADARINA TAKILDI

Toplam değeri yaklaşık 125 bin doları (yaklaşık 6 milyon TL) bulan ürünlerin yer aldığı videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşırken, durum spor markasının da dikkatini çekti.

Depo açık artırmalarında satın alınan ürünler normal şartlarda yeni sahibine ait kabul edilse de, piyasaya çıkmamış prototiplerin bulunması süreci farklı bir boyuta taşıdı.

Fenomenin boş diye aldığı depodan servet çıktı! Ünlü marka peşine düştü

Markanın avukatları, gizli ürünlerin videolardan kaldırılmasını ve kendilerine teslim edilmesini talep etti. Harrison Nevel ise marka yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü, söz konusu ürünlerin şimdilik elinde bulunduğunu açıkladı.

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