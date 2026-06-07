ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşamasının başlamasına sayılı günler kala, futbol federasyonu FIFA’dan taraftarlara yönelik katı kurallar listesi yayınlandı.

ABD-Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası grup aşamasının başlamasına sadece sayılı günler kala, futbol federasyonu FIFA’dan taraftarlara yönelik çok kritik bir güvenlik ve düzen uyarısı geldi.

FIFA, stadyumlara girişlerde daha önce eşi benzeri görülmemiş katılıkta çanta, kıyafet ve tribün kuralları uygulamaya hazırlanıyor.

Kurallara uymayan seyirciler, bilet ücreti iadesi yapılmaksızın kapılardan geri çevrilecek ve turnuvayı stadyumdan izleme şansını kaybedecek.

SADECE ŞEFFAF ÇANTALARA İZİN VERİLECEK

Turnuva boyunca stadyum güvenliğini en üst düzeyde tutmak isteyen FIFA, alışılagelmiş sırt çantalarını, soğutucu çantaları, valizleri ve büyük boyutlu tüm paketleri tamamen yasakladı. Taraftarların yanlarında getirebilecekleri çantalar için getirilen kurallar şu şekilde:

Stadyuma yalnızca şeffaf plastik, vinil veya PVC’den yapılmış çantalara izin verilecek. Çanta boyut sınırından küçük olsa bile şeffaf değilse kesinlikle içeri alınmayacak.

FIFA’dan Dünya Kupası öncesi eşi benzeri görülmemiş yasak listesi! Bu şartlara uymayan taraftarlara geçit yok

BOYUT SINIRI

İzin verilen şeffaf çantaların boyutları en fazla 12 x 6 x 12 inç (yaklaşık 30 x 15 x 30 cm) olabilecek.

İSTİSNA KÜÇÜK ÇANTALAR

Şeffaf olmayan el çantası veya cüzdanlar için tek bir istisna tanınacak. Ancak bu çantaların da "yaklaşık bir el büyüklüğünde" ve en fazla 4,5 x 6,5 inç boyutlarında olması şartı aranacak.

SAĞLIK MUAFİYETİ

Bu katı çanta kurallarının tek istisnası, tıbbi nedenlerle stadyuma belirli ekipman veya ilaç taşımak zorunda olan kişilerin çantaları olacak. Bu durumdaki çantalar da ön girişte detaylı olarak kontrol edilecek.

Ayrıca kamera çantaları, kılıflar ve kişisel diğer saklama kapları da yukarıdaki ölçü ve şeffaflık standartlarına tabi tutulacak.

TERMOS VE MATARALARA TAM YASAK, GÜRÜLTÜ ALETLERİ MEN EDİLDİ

FIFA, stadyum içerisine sokulacak sıvı kaplarına da ciddi kısıtlamalar getirdi. Boyutuna ya da markasına bakılmaksızın; matara, termos ve katı su kaplarının tamamı stadyumlarda yasaklandı. Seyirciler, içeriye yalnızca boş olmak kaydıyla şeffaf plastik şişeler sokabilecek. Bu plastik şişelerin hacminin ise en fazla 33 sıvı ons (yaklaşık 1 litre) olması gerekecek.

Tribün kültürünü de doğrudan etkileyecek diğer bir yasak ise gürültü aletlerine geldi. Geçmiş turnuvalarda sıkça görülen vuvuzelalar, düdükler ve hava kornaları gibi yüksek ses çıkaran tüm araç gereçler 2026 Dünya Kupası boyunca tribünlerden tamamen men edildi. Bunların yanı sıra silahlar, patlayıcılar, iş aletleri, kasklar, çakmaklar, kibritler, sis bombaları ve sprey kutuları da kapılarda doğrudan toplatılacak eşyalar arasında yer alıyor.

FIFA’dan Dünya Kupası öncesi eşi benzeri görülmemiş yasak listesi! Bu şartlara uymayan taraftarlara geçit yok

SİYASİ VE AYRIMCI KIYAFETLERE GEÇİT YOK

FIFA, Stadyum Davranış Kuralları kapsamında sadece taşınan eşyaları değil, taraftarların üzerindeki kıyafetleri de denetleyecek. Tribünlerde huzuru ve sporun birleştirici gücünü korumayı amaçlayan yönetim; siyasi, saldırgan, kışkırtıcı veya ayrımcı nitelik taşıyan her türlü giysi, pankart, bayrak ve broşürü kesin bir dille yasakladı. Kapılarda yapılacak kontrollerde bu tarz semboller taşıyan kıyafetleri giyen kişilerin içeriye girişine izin verilmeyecek.

Kuzey Amerika kıtasındaki tüm stadyumlarda harfiyen uygulanacak bu kurallar nedeniyle, maça gidecek futbolseverlerin turnuva rehberini dikkatle incelemesi gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası