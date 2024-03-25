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Filistinli gazeteci ve oğlu yaralıları kurtarmaya çalışırken katledildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Filistinli gazeteci ve oğlu yaralıları kurtarmaya çalışırken katledildi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze'de, 20 yılı aşkın süredir Filistin resmi haber ajansı WAFA için çalışan gazeteci ve oğlu, yaralıları kurtarmaya çalışırken İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Bölgede katledilen gazeteci sayısı 137'ye yükseldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yayımlanan haberde, 20 yılı aşkın süredir Ajans bünyesinde çalışan Sahir Ekrem Reyyan'ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı saldırıda Filistinli gazetecinin oğlu Enes'in de öldüğü kaydedildi.

YARALILARI KURTARMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Filistinli gazeteci ile oğlunun, Gazze kentinin batı kesiminde yer alan Haydar Ebu eş-Şafi Kavşağı'nda bazı yaralıları kurtarmaya çalıştıkları sırada öldürüldükleri aktarılırken, WAFA Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Assaf da bir taziye mesajı yayımladı.

KATLEDİLEN GAZETECİ SAYISI 137 OLDU

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 136 gazetecinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 226 Filistinli öldürüldü, 74 bin 518 Filistinli yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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