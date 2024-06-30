Fransa sandık başına gitti! İlk tur Macron'un aleyhine
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Avrupa Parlamento'sunda aşırı sağın yükselişinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı almıştı. Fransa'da bugün seçimlerin ilk turu gerçekleşti. Sandık çıkış anketlerine aşırı sağ temsilcisi Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), seçim yarışını yüzde 34 ile önde götürüyor.
İLK SONUÇLAR DENİZAŞIRI KOLONİLERDEN
Fransa'da ilk turu bugün yapılan erken seçimde henüz kesinleşmeyen ilk sonuçlar denizaşırı kolonilerden geldi. Fransız Polinezyası'nda bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault oyların yüzde 54'ünü alarak milletvekili seçildi. Frebault'un milletvekilliği kesinleşirse ilk kez Markiz Adaları'ndan gelen bir isim Ulusal Meclis'te görev alacak.
YENİ KALEDONYA'DA MACRON KARŞITI ÖNDE
Macron yönetiminin, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırlandığı anayasal reformun Ulusal Meclis'teki raportörü Nicolas Metzdorf Yeni Kaledonya'nın birinci seçim bölgesinde ilk turu 1. sırada tamamladı.
Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Metzdorf, sandığa giden seçmenlerin yüzde 39,81'inin oyunu toplarken, bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisinin adayı Omayra Naisseline oyların yüzde 36,34'ünü aldı.
LE PEN YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR
Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ temsilcisi Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), seçim yarışını yüzde 34 ile önde götürüyor.