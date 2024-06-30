Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Fransa sandık başına gitti! İlk tur Macron'un aleyhine

Fransa sandık başına gitti! İlk tur Macron'un aleyhine

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fransa sandık başına gitti! İlk tur Macron&#039;un aleyhine
Son Dakika Haber, Haber Detayları, Haber Ayrıntıları, Haber

Dünya Haberleri

Avrupa Parlamento'sunda aşırı sağın yükselişinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron erken seçim kararı almıştı. Fransa'da bugün seçimlerin ilk turu gerçekleşti. Sandık çıkış anketlerine aşırı sağ temsilcisi Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), seçim yarışını yüzde 34 ile önde götürüyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Marine Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN) oyların yüzde 30'undan fazlasını alarak birinci çıkması Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u erken seçim kararı almaya yöneltti. Ülkede bugün seçimlerin ilk turu gerçekleşti. Sandık çıkış anketlerinde ilk tur sonuçları Macron'un aleyhine olduğu görülüyor.

İLK SONUÇLAR DENİZAŞIRI KOLONİLERDEN

Fransa'da ilk turu bugün yapılan erken seçimde henüz kesinleşmeyen ilk sonuçlar denizaşırı kolonilerden geldi. Fransız Polinezyası'nda bağımsızlık karşıtı merkez sağcı Moerani Frebault oyların yüzde 54'ünü alarak milletvekili seçildi. Frebault'un milletvekilliği kesinleşirse ilk kez Markiz Adaları'ndan gelen bir isim Ulusal Meclis'te görev alacak.

YENİ KALEDONYA'DA MACRON KARŞITI ÖNDE

Macron yönetiminin, Yeni Kaledonya'nın yerel halkı Kanakları seçimlerde etkisizleştirmek için hazırlandığı anayasal reformun Ulusal Meclis'teki raportörü Nicolas Metzdorf Yeni Kaledonya'nın birinci seçim bölgesinde ilk turu 1. sırada tamamladı.

Yeni Kaledonya'da Yüksek Komiserliğin kesin olmayan sonuçlarına göre, Metzdorf, sandığa giden seçmenlerin yüzde 39,81'inin oyunu toplarken, bağımsızlık yanlısı Kaledonya Birliği partisinin adayı Omayra Naisseline oyların yüzde 36,34'ünü aldı.

LE PEN YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Fransa'da erken genel seçimin ilk turunda sandık çıkış anketlerine göre oylarını artıran aşırı sağ temsilcisi Le Pen'in partisi Ulusal Birlik (RN), seçim yarışını yüzde 34 ile önde götürüyor.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Düzenleyen:  - Dünya
Sinan Oğan'ın "3 bakanlık" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmediİngiltere çeyrek finalde! Slovakya'nın hayalleri 90+5'te yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail köşeye sıkıştı! Lübnan ve Gazze'de üst üste saldırı, ölü ve yaralılar var - DünyaLübnan ve Gazze'de üst üste saldırı, ölü ve yaralılar varİsviçre'de heyelan ve sel! Köprü yıkıldı, çok sayıda ölü ve kayıp var - DünyaHeyelan ve sel! Köprü yıkıldı, çok sayıda ölü ve kayıp varNetanyahu 'hedefe ulaşmadan asla' dedi! "Savaşı sona erdirmeyeceğiz" - Dünya"Savaşı sona erdirmeyeceğiz"Fransa'daki seçimlerde aşırı sağ Macron'u yenerse, Le Pen Jordan Bardella'yı başbakanlık koltuğuna oturtacak - DünyaMacron yıkılırsa Başbakan belliDenizde buldukları şişe sonları oldu! Ne olduğunu bilmeden içtiler, 4 kişi öldü - DünyaDenizde buldukları şişe sonları olduMarket ve benzin istasyonlarına akın ettiler, evlerini kapattılar! Karayipler, 'Beryl'e hazırlanıyor - DünyaKarayipler 'Beryl' kasırgasına hazırlanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...