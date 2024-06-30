Fransa'daki seçimlerde aşırı sağ Macron'u yenerse, Le Pen Jordan Bardella'yı başbakanlık koltuğuna oturtacak

Fransa'daki erken seçimlerin favorisi Le Pen'in liderlik yaptığı aşırı sağ ittifakı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yenilmesi sonucunda Le Pen''in başbakan yapacağı kişinin de belli olduğu ifade edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AP seçimlerindeki yenilgisinin ardından erken seçim kararı aldı. Fransa'da iki aşamalı yapılacak seçimin ilk adımı bugün başladı. Liderler oylarını kullanırken gözler Macron ve Le Pen'e çevrildi.

FRANSA'DA NEDEN ERKEN SEÇİME VAR?

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Macron, bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk olabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

FRANSA'DA LİDERLER OYLARINI KULLANDI

Fransa'da düzenlenen erken genel seçimlerin ilk tur oylaması devam ederken, siyasi liderler oylarını verdi.

Fransa'da liderler, Ulusal Mecliste halkı temsil edecek 577 milletvekilinin belirlendiği erken genel seçimlerin ilk turunda oy kullanmak üzere sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin kuzeyindeki Touquet kentindeki seçim merkezinde oyunu kullandı. Başbakan Gabriel Attal da oyunu Vanves kentinde verdi.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Pas-de-Calais kentinde yer alan Henin-Beaumont bölgesindeki seçim merkezinde oy verirken, partinin Başkanı Jordan Bardella oyunu Hauts-de-Seine vilayetindeki Garches bölgesinde kullandı.

AŞIRI SAĞCILAR KAZANIRSA 28 YAŞINDA FRANSA BAŞBAKANI OLACAK

Son anketler, RN'nin başı çektiği ittifakın Mecliste salt çoğunluğu elde edebileceğini gösterirken, solcuların kurduğu ittifakın sandıktan 2. çıkacağını öngörüyor.

Anketler Rönesans'ın etrafında kurulan ittifakın seçimi 3. sırada bitireceğine işaret ediyor, bu da iktidarın 2022 genel seçimlerinde elde ettiği nispi çoğunluğu da kaybetmesi anlamına geliyor.

Aşırı sağ ittifak seçimden beklendiği gibi zaferle ayrılırsa Marine Le Pen'in RN başkanı Jordan Bardella'yı başbakanlık koltuğuna oturtmak istediği biliniyor.

AŞIRI SAĞCILAR AB'DEN ÇIKACAK MI? FREXIT KORKUSU BÜYÜDÜ

Erken seçimler ve aşırı sağın yükselişi Fransa’nın AB’den çıkışı yani Frexit gibi bir tehlikeyi de gündeme taşıdı. Her ne kadar aşırı sağ blok Frexit söylemine propaganda sürecinde yer vermese de siyaset bilimciler bunun örtük bir şekilde parti programında yer aldığını, arka planda gizlice tutulmaya devam ettiğini söylüyor.

Buradaki en büyük tehlikenin ise aşırı sağ seçmenin büyük oranda AB karşıtı görüşlere sahip olması ve Fransız milliyetçiliğini öne çıkararak seçim zaferi sonrası AB’den çıkış stratejisini gündeme getirmesi olarak görünüyor.