Fransa yangın yeri! Öğretmenler yarın 2. kez greve çıkacak

Fransa art arda protesto eylemlerine sahne alıyor. Çiftçilerin Paris'i kuşattığı eylemlerden sonra öğretmenler yarın 2. kez greve çıkacak. Fransız öğretmenler, maaşlarının iyileştirilmesini ve yeni eğitim düzenlemesinde değişiklikler yapılmasını talep ediyor.

En son 1 Şubat'ta hükümetin eğitim politikalarına tepki olarak greve çıkan Fransız öğretmenler, yarın bir kez daha greve gidecek.

Franceinfo haber sitesine göre, ülkenin önde gelen eğitim sendikalarından yapılan çağrıda, öne çıkan talepler arasında çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve maaş artışı yer alırken, hafta boyu düzenlenecek mitinglerle Fransa Başbakanı Gabriel Attal tarafından açıklanan yeni eğitim düzenlemelerine ilişkin talepler de dile getirilecek.

1 ŞUBAT'TA DA GREVE ÇIKMIŞLARDI

Hükümetin eğitim politikalarına tepki gösteren öğretmenler, 1 Şubat'ta da greve gitmişti.

İlk ve ortaokul öğretmenlerinin birçok kentte yaptığı greve katılım oranı eğitim sendikası FSU-SNUipp tarafından, başkent Paris için yüzde 65, Val-de-Marne, Drome, Ardeche ve Pyrenees-Atlantiques şehirleri için yüzde 50 olarak tahmin edilmişti.

Fransa Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde greve katılım oranı yüzde 20,26 olarak tespit edilmişti.

ÇİFTÇİLER PARİS'İ KUŞATMIŞTI

Fransa'da çiftçiler de sendikaların çağrısıyla Paris'te geniş çaplı protesto eylemlerine imza atmıştı. Ülke genelindeki 21 bölgede yapılan eylemlere 2 bin çiftçi katılmıştı.

Fransa hükümeti çiftçilerin yoğun eylemlerinin ardından geri adım atmıştı. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, çiftçilere yönelik alınan yeni tedbirleri duyurmuştu.