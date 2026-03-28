İran'a yönelik saldırıların ardından dünyadan da ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'ya tepkiler artıyor. Fransız Senatör Claude Malhuret Meclis'teki konuşmasında Trump'ı kast ederek "Bir Türk atasözünün dediği gibi: Bir palyaço saraya taşındığında kral olmaz, saray bir sirke dönüşür." ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken savaş 28. gününe girdi. Uluslararası kamuoyunda ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik eleştiriler yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

Fransız Senatosu’nda Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alındığı oturumda söz alan Senato Bağımsızlar Grubu Başkanı Claude Malhuret, Ukrayna savaşına atıfta bulunarak mevcut krizin küresel dengeleri sarstığını vurguladı.

Şubat 2022’de başlayan savaşı hatırlatan Malhuret, “Büyüklük sarhoşu tehlikeli bir deli Ukrayna’da fitili ateşledi. Bir haftada biteceği söylenen savaş beşinci yılına giriyor. Şubat 2026’da ise başka bir tehlikeli deli Orta Doğu’da yeni bir fitil ateşledi. Bir ay sonra tüm dünya aynı soruyu soruyor: Ne olacak?" ifadelerini kullandı.

Trump yönetimini Roma İmparatoru Nero dönemine benzeten Malhuret, sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü: “Bir yıl önce Trump’ın başkanlığını Neron’un sarayına benzetmiştim ama yanılmışım. Burası adeta bir ‘ucubeler sarayı’.”

Konuşmasında dikkat çeken bir Türk atasözüne de yer veren Fransız senatör, “Bir palyaço saraya taşındığında kral olmaz; saray sirke dönüşür” diyerek Trump yönetimini hedef aldı.

Malhuret ayrıca, Trump’ın selefi Joe Biden dönemine kıyasla daha fazla askeri operasyon başlattığını öne sürdü. Epstein dosyasına da değinen senatör, “Bu konu her gündeme geldiğinde dünyanın bir yerinde bombalar patlıyor ve dikkatler başka yöne çekiliyor. Daha fazla bombala, daha fazla kazan.” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası