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Haberler > Dünya > Gazze'de can kaybı arttı! İsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyor

Gazze'de can kaybı arttı! İsrail engelliyor, cenazelere ulaşılamıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'deki can kaybı sayısının 31 bin 341'e, yaralı sayısının ise 73 bin 134'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 160 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamayla İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını açıkladı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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